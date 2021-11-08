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Мін’юст заблокував рахунки
ДТЕК Донецькі електромережі

Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:51

Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції заблокувало рахунки ДТЕК Донецькі електромережі через заборгованість перед ДП "Енергоринок" у період 2014-2016.

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Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:52

А отрубили прежде всего в неоккупированной части.
Или готовятся к полной сдаче не только Луганской но и Донецкой областей.
Kudrjavuy
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Модератори: Ірина_, Модератор

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