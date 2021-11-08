Міністерство юстиції заблокувало рахунки ДТЕК Донецькі електромережі через заборгованість перед ДП "Енергоринок" у період 2014-2016.
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Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі
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Додано: Пон 04 лип, 2022 11:51
Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі
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Мін’юст заблокував рахунки ДТЕК Донецькі електромережі
Додано: Пон 04 лип, 2022 11:52
А отрубили прежде всего в неоккупированной части.
Или готовятся к полной сдаче не только Луганской но и Донецкой областей.
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