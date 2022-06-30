RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський вважає, що Україна
поступово виходить з...

Зеленський вважає, що Україна поступово виходить з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:50

Зеленський вважає, що Україна поступово виходить з...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна поступово виходить з кризи дефіциту палива.

Дивися повний текст
Зеленський вважає, що Україна поступово виходить з паливної кризи
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98070
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 11:51

Шо воно куре???...
blackwi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 13.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський підписав закон про скасування безмитного...
R2 » Чет 30 чер, 2022 18:43
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 чер, 2022 18:43
lesiv_michael
Україна розпочинає комерційний експорт електроенергії до...
R2 » Сер 29 чер, 2022 22:06
1 98
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 чер, 2022 22:06
priem_metalla86
Україна та Молдова відновлять залізничне сполучення
R2 » П'ят 24 чер, 2022 20:59
1 133
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 20:59
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.