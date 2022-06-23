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У Лугано ухвалили підсумкову
декларацію щодо відновлення...

У Лугано ухвалили підсумкову декларацію щодо відновлення...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:40

У Лугано ухвалили підсумкову декларацію щодо відновлення...

Пропонуємо до обговорення:
Учасники конференції з відновлення України в Лугано за підсумками роботи затвердила декларацію. Вона передбачає сім принципів процесу відновлення України.

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У Лугано ухвалили підсумкову декларацію щодо відновлення України після війни
R2
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