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У Лугано ухвалили підсумкову декларацію щодо відновлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лип, 2022 15:40
Пропонуємо до обговорення:
Учасники конференції з відновлення України в Лугано за підсумками роботи затвердила декларацію. Вона передбачає сім принципів процесу відновлення України.
Дивися повний текст У Лугано ухвалили підсумкову декларацію щодо відновлення України після війни
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