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Обов'язкова наявність бомбосховищ
під час будівництва...

Обов'язкова наявність бомбосховищ під час будівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:38

Обов'язкова наявність бомбосховищ під час будівництва...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада має намір встановити обов'язкову наявність бомбосховищ під час будівництва новобудов.

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Обов'язкова наявність бомбосховищ під час будівництва новобудов: що передбачає законопроєкт
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 20:38

Чи будуть бункери у кожному будинку? Проект закону про бомбосховища. Законопроект 7398 | Proremont https://www.youtube.com/watch?v=dtqpe4lTMic&t=131s
yuriy_golovach
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