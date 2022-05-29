Верховна Рада має намір встановити обов'язкову наявність бомбосховищ під час будівництва новобудов.
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Обов'язкова наявність бомбосховищ під час будівництва новобудов: що передбачає законопроєкт
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Додано: Вів 05 лип, 2022 20:38
Обов'язкова наявність бомбосховищ під час будівництва...
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Дивися повний текст
Обов'язкова наявність бомбосховищ під час будівництва новобудов: що передбачає законопроєкт
Додано: Вів 05 лип, 2022 20:38
Чи будуть бункери у кожному будинку? Проект закону про бомбосховища. Законопроект 7398 | Proremont
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