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ПриватБанк відкрив перше за
часів війни нове відділення...

ПриватБанк відкрив перше за часів війни нове відділення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:54

ПриватБанк відкрив перше за часів війни нове відділення...

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк відкрив перше за часів війни нове відділення - на столичній Оболоні

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ПриватБанк відкрив перше за часів війни нове відділення - на столичній Оболоні
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 15:55

Увидела сегодня случайно, зашла. Отличное место, работают кондиционеры, несколько платежных терминалов. Лестница на второй этаж, что там, не знаю ). Но впечатление очень приятное.
Hella
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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