Залежно від класу відрізняється й ціна на квартиру.
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Ціни на різні класи житла в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 23:09
Ціни на різні класи житла в Києві
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Ціни на різні класи житла в Києві
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