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Ціни на різні класи
житла в Києві

Ціни на різні класи житла в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 23:09

Ціни на різні класи житла в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Залежно від класу відрізняється й ціна на квартиру.

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Ціни на різні класи житла в Києві
R2
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