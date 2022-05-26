Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка у Facebook.
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\"Нафтогаз\" не зможе власними силами обслужити 12 мільйонів споживачів газу – експерт
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Додано: Чет 07 лип, 2022 13:35
"Нафтогаз" не зможе власними силами обслужити 12...
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Дивися повний текст
\"Нафтогаз\" не зможе власними силами обслужити 12 мільйонів споживачів газу – експерт
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