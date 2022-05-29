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Мінрегіон знайшов кошти для тих,
хто прихистив переселенців

Мінрегіон знайшов кошти для тих, хто прихистив переселенців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 15:39

Мінрегіон знайшов кошти для тих, хто прихистив переселенців

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство розвитку громад та територій домовилося з міжнародними організаціями про фінансову допомогу для компенсації витрат громадянам, які безоплатно прихистили внутрішньо переміщених осіб.

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Мінрегіон знайшов кошти для тих, хто прихистив переселенців
R2
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