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На скільки подорожчали
депозити у банках

На скільки подорожчали депозити у банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 22:28

На скільки подорожчали депозити у банках

Пропонуємо до обговорення:
Ставки за вкладами у гривні зросли у 7 великих банках. Проте максимальна дохідність за річними заощадженнями в національній валюті впала з 15,5% до 14% річних.

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На скільки подорожчали депозити у банках
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 22:28

Только полный балбес положит депозит в гривнах в украинский банк.
12% годовых даст банк при инфляции свыше 40%. То есть вкладчик потеряет более 28% от суммы депозита.
Надеюсь банки дают кепочку с надписью "эпический герой" каждому вкладчику!))
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, Модератор

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