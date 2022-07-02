Ставки за вкладами у гривні зросли у 7 великих банках. Проте максимальна дохідність за річними заощадженнями в національній валюті впала з 15,5% до 14% річних.
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На скільки подорожчали депозити у банках
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Додано: Суб 09 лип, 2022 22:28
На скільки подорожчали депозити у банках
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На скільки подорожчали депозити у банках
Додано: Суб 09 лип, 2022 22:28
Только полный балбес положит депозит в гривнах в украинский банк.
12% годовых даст банк при инфляции свыше 40%. То есть вкладчик потеряет более 28% от суммы депозита.
Надеюсь банки дают кепочку с надписью "эпический герой" каждому вкладчику!))
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