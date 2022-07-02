В Україні вже з'явилися умови для повернення до ринкового курсом гривні до долара, тому тримати два курси валют більше недоцільно.
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У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу гривні до долара
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Додано: Нед 10 лип, 2022 23:46
У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу...
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У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу гривні до долара
Додано: Пон 11 лип, 2022 13:24
Соглашусь. Пока еще был Перечень товаров критического импорта, под который импортеры покупали валюту по 29, это имело смысл. А сейчас, когда КИ отменили, фиксированный курс только вредит, первую очередь экспортерам
Додано: Пон 11 лип, 2022 21:11
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