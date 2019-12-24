Ищу партнера для запуска SaaS стартапа

Додано: Пон 11 лип, 2022 01:01

В разработке онлайн сервис по подбору автозапчастей.



Бизнес заключается продаже услуги подбора запчастей на заданный автомобиль удаленными специалистами (как Убер, только для подборов) через автоматизированную платформу.



У нас есть ряд преимуществ, которые позволяют нам претендовать на успех:

1) Подобного сервиса в Украине еще нет (ближайший конкурент в восточном сопредельном государстве не получит доступа сюда).

2) Объем рынка: 9 из 10 всех продаваемых запчастей проходят через услугу подбора, которая является трудоемким процессом и требует содержания отдельного специалиста (Импорт автозапчастей $3млрд, количество автомобилей 10млн на 2021).

3) Клиентами сервиса являются все автопредприятия (порядка 10тыс юрлиц и 20тыс физлиц): сервисные, торгующие, эксплуатирующие автопарк.

4) Сервис масштабируем и не ограничивается границами государства.

5) Опыт. Имеется успешный реализации IT проектов в отрасли для B2B и B2C, вывода на рынок продукта.

Также имеется большой опыт совершения подборов запчастей.



Продается доля 10% за $10000, средства пойдут на оплату услуг разработчиков, запуск рекламной компании, оформление юрлица и наладку бухучета. Окупаемость - 2 года. От партнера желательно понимание сферы автобизнеса или ИТ.



Рассмотрю вариант беззалогового займа, под 20% на 2 года, с отсрочкой выплаты 1 год, с возможностью досрочной выплаты. Готов все оформить нотариально, доход позволяет выплатить займ в срок в случае неуспеха.



По всем вопросам и более детальной информации Вайбер/Телеграм: (093) 630 91 89