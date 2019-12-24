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Ищу партнера для
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Ищу партнера для запуска SaaS стартапа
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 01:01

Ищу партнера для запуска SaaS стартапа

В разработке онлайн сервис по подбору автозапчастей.

Бизнес заключается продаже услуги подбора запчастей на заданный автомобиль удаленными специалистами (как Убер, только для подборов) через автоматизированную платформу.

У нас есть ряд преимуществ, которые позволяют нам претендовать на успех:
1) Подобного сервиса в Украине еще нет (ближайший конкурент в восточном сопредельном государстве не получит доступа сюда).
2) Объем рынка: 9 из 10 всех продаваемых запчастей проходят через услугу подбора, которая является трудоемким процессом и требует содержания отдельного специалиста (Импорт автозапчастей $3млрд, количество автомобилей 10млн на 2021).
3) Клиентами сервиса являются все автопредприятия (порядка 10тыс юрлиц и 20тыс физлиц): сервисные, торгующие, эксплуатирующие автопарк.
4) Сервис масштабируем и не ограничивается границами государства.
5) Опыт. Имеется успешный реализации IT проектов в отрасли для B2B и B2C, вывода на рынок продукта.
Также имеется большой опыт совершения подборов запчастей.

Продается доля 10% за $10000, средства пойдут на оплату услуг разработчиков, запуск рекламной компании, оформление юрлица и наладку бухучета. Окупаемость - 2 года. От партнера желательно понимание сферы автобизнеса или ИТ.

Рассмотрю вариант беззалогового займа, под 20% на 2 года, с отсрочкой выплаты 1 год, с возможностью досрочной выплаты. Готов все оформить нотариально, доход позволяет выплатить займ в срок в случае неуспеха.

По всем вопросам и более детальной информации Вайбер/Телеграм: (093) 630 91 89
zryndin
 
Повідомлень: 1
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