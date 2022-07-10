Розгул двознакової інфляції за «турецьким сценарієм» в Україні неможливий.
Дивися повний текст
У НБУ пояснили, чому гіперінфляція в Україні неможлива навіть за негативного сценарію
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 лип, 2022 22:04
У НБУ пояснили, чому гіперінфляція в Україні неможлива...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У НБУ пояснили, чому гіперінфляція в Україні неможлива навіть за негативного сценарію
Додано: Пон 11 лип, 2022 22:05
"Разгул двузначной инфляции по «турецкому сценарию» в Украине невозможен"
Вот даже соглашусь. По турецкому сценарию нам не грозит потому, что именно Турция за минимальные усилия со своей стороны получит четверть стоимости украинского зерна. Будет трёхзначная.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|