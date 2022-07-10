Розгул двознакової інфляції за «турецьким сценарієм» в Україні неможливий.
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У НБУ пояснили, чому гіперінфляція в Україні неможлива навіть за негативного сценарію
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Додано: Пон 11 лип, 2022 22:04
У НБУ пояснили, чому гіперінфляція в Україні неможлива...
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У НБУ пояснили, чому гіперінфляція в Україні неможлива навіть за негативного сценарію
Додано: Вів 12 лип, 2022 09:49
Все ещё впереди, должок нужно будет отдавать+ снятие ограничения на фиксированный курс. Пора уже печатать 00000 :)
Додано: Вів 12 лип, 2022 10:05
Re: У НБУ пояснили, чому гіперінфляція в Україні неможлива..
Такие заявления больше пугают, чем успокаивают. Лучше бы уже молчали.
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