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Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна...
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Додано: Вів 12 лип, 2022 15:09
Пропонуємо до обговорення:
Обмінний курс долара продовжує зростати, а в майбутньому через неправильні дії НБУ може обрушити гривню до співвідношення 60 гривень за 1 долар.
Дивися повний текст Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна врятувати гривню
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R2
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Додано: Вів 12 лип, 2022 15:09
Зелені ждуни... Так коли буде доляр по 8 ???...
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blackwi
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Додано: Вів 12 лип, 2022 16:02
blackwi
по 10 петя обiцяв
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presto
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Додано: Вів 12 лип, 2022 16:02
R2
стаття для оленів курс буде 32
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presto
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Додано: Сер 13 лип, 2022 07:29
presto написав:R2
стаття для оленів курс буде 32
Это после обнуления гривны? Монета в 10 грн по своей покупательной способности уже выглядит как 10 коп в 96-м году. Пора обнулять.
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p_a_l
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Додано: Сер 13 лип, 2022 10:52
p_a_l написав:
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Это после обнуления гривны? Монета в 10 грн по своей покупательной способности уже выглядит как 10 коп в 96-м году. Пора обнулять.
10 коп. в 96-му це приблизно 3 гривні сьогодні по купівельній спроможності.
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andrijk777
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Додано: Сер 13 лип, 2022 15:14
p_a_l
пора, но не сегодня
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presto
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Додано: Сер 13 лип, 2022 21:16
Печатать гривны и фиксированный курс - решение не самых умных представителей НБУ
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priem_metalla86
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