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Курс долара зростатиме:
експерт розповів, як можна...

Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:27

  presto написав:R2
гонят аленей
утром до обеда 36,6, сейчас 37,2 -а шо такэ?

Это чуть повышенная температура.
Ближе к осени в связи с ковидом) жар у больного будет нарастать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:44

antey1969

:D
Востаннє редагувалось presto в Чет 21 лип, 2022 14:45, всього редагувалось 1 раз.
presto
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:45

  antey1969 написав:
  presto написав:R2
гонят аленей
утром до обеда 36,6, сейчас 37,2 -а шо такэ?

Это чуть повышенная температура.
Ближе к осени в связи с ковидом) жар у больного будет нарастать.


:D
ага к обеду до 40 подскочила :D

но уже сбили, ох уж эти "больные" :D
presto
 
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