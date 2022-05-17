Мінфін США опублікував список із 18 країн, через які рф намагається обходити західні санкції.
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США покарають 18 країн за порушення санкцій проти рф
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Додано: Вів 12 лип, 2022 19:31
США покарають 18 країн за порушення санкцій проти рф
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Дивися повний текст
США покарають 18 країн за порушення санкцій проти рф
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