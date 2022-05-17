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США покарають 18 країн за
порушення санкцій проти рф

США покарають 18 країн за порушення санкцій проти рф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 19:31

США покарають 18 країн за порушення санкцій проти рф

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін США опублікував список із 18 країн, через які рф намагається обходити західні санкції.

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США покарають 18 країн за порушення санкцій проти рф
R2
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