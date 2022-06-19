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Українцям, які не встигли
завезти автомобіль з-за...

Українцям, які не встигли завезти автомобіль з-за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 20:39

Українцям, які не встигли завезти автомобіль з-за...

Пропонуємо до обговорення:
На початку липня закінчилася дія пільг із розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Однак з певних причин скористатися цією можливістю встигли не всі охочі.

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Українцям, які не встигли завезти автомобіль з-за кордону, можуть подовжити пільги з розмитнення
R2
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