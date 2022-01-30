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В Нафтогазі повідомили, коли
будуть доступні платіжки за газ

В Нафтогазі повідомили, коли будуть доступні платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 15:31

В Нафтогазі повідомили, коли будуть доступні платіжки за газ

Пропонуємо до обговорення:
Уперше в історії ринку одночасно сформовано 12 мільйонів 340 тисяч рахунків за газ

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В Нафтогазі повідомили, коли будуть доступні платіжки за газ
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 15:31

Заднім числом перевели всіх від Фірташа до Нафтогазу, а повідомили про це лише 14 червня, і купа абонентів тепер мусить повертати гроші від Фірташа , проходячи 7 кіл пекла - заяви, копії платіжок, номер карти ім давай збирай ... Ну, не можна було це автоматом перекинути ? Ну, що за держава ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 15:39

  maxprofit написав:Заднім числом перевели всіх від Фірташа до Нафтогазу, а повідомили про це лише 14 червня, і купа абонентів тепер мусить повертати гроші від Фірташа , проходячи 7 кіл пекла - заяви, копії платіжок, номер карти ім давай збирай ... Ну, не можна було це автоматом перекинути ? Ну, що за держава ...


да, хрен теперь буду платить авансом
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 21:18

Воровать гос. деньги с этим банком будет ещё проще
priem_metalla86
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