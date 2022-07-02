RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У рф хочуть зменшити етикетки
через дефіцит паперу та...

У рф хочуть зменшити етикетки через дефіцит паперу та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 08:54

У рф хочуть зменшити етикетки через дефіцит паперу та...

Пропонуємо до обговорення:
У росії хочуть змінити стандарти етикеток продуктів через дефіцит паперу та чорнила. З відповідною пропозицією до профільних відомств звернулася віце-прем'єр рф Вікторія Абрамченко.

Дивися повний текст
У рф хочуть зменшити етикетки через дефіцит паперу та чорнила
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98109
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 08:54

У 3 -літрові банки буде єкономніше...
blackwi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 13.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Виїзд з України хочуть заборонити ще одній категорії...
R2 » Суб 02 лип, 2022 09:48
2 578
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лип, 2022 20:29
kn207751
Через скасування безкоштовного розмитнення в Україні...
R2 » Суб 02 лип, 2022 07:53
2 328
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лип, 2022 08:45
blackwi
Мер Чернігова оцінив сукупні втрати міста через війну –...
R2 » П'ят 24 чер, 2022 16:52
2 162
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 17:06
pesikot

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1119)
14.07.2022 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.