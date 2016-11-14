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Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 12 лип, 2022 09:27
Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
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striped
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Додано: Вів 12 лип, 2022 09:33
striped написав:
Господа, а кто как готується к земле
к земле это к похоронам что-ли?
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Додано: Вів 12 лип, 2022 09:46
striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
В першу чергу треба купити хороші спальники, зимові. І термобілизну на день. Обігрівачі можна і непотужні, головне економічні і безпечні, головне тримати температуру вище 0.
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Faceless
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:28
striped написав:
Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
Вероятно половина людей на зиму покинет Киев, будут в селах\загранице, поэтому нагрузка на общедомовую проводку сбалансируется.
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 12 лип, 2022 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:30
Faceless написав:
striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
В першу чергу треба купити хороші спальники, зимові. І термобілизну на день. Обігрівачі можна і непотужні, головне економічні і безпечні, головне тримати температуру вище 0
.
Это откуда такой критерий? -- чтоб стены не сырели? -- Так это выше точки росы держать нужно. Чтоб вода в трубах не замерзла? -- так ее (если она будет) и так лучше слить -- на тот вполне вероятный случай, что день-другой по какой-то причине может не получиться "утримати вище 0"...
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:40
striped написав:
Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
я купил электроодеяло
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:59
sequence написав: striped написав:
Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
я купил электроодеяло
Пользуюсь много лет на даче в межсезонье. Стелю под простынь. Супер вещь! Лучше чем обогреватель. Заберу на зиму домой.
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Додано: Вів 12 лип, 2022 11:05
_hunter написав: Faceless написав:
striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
В першу чергу треба купити хороші спальники, зимові. І термобілизну на день. Обігрівачі можна і непотужні, головне економічні і безпечні, головне тримати температуру вище 0
.
Это откуда такой критерий? -- чтоб стены не сырели? -- Так это выше точки росы держать нужно. Чтоб вода в трубах не замерзла? -- так ее (если она будет) и так лучше слить -- на тот вполне вероятный случай, что день-другой по какой-то причине может не получиться "утримати вище 0"...
Як мінімум, щоб воду в чайник можна було наливати, а не колоти й насипати - незручно. Ну і є надія, що вода в водопроводі буде
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Додано: Вів 12 лип, 2022 11:14
sequence написав:
я купил электроодеяло
Кстати я тоже думал именно о таком решении - воздух в комнате можно кондиционером нагреть, но вот ложиться в холодную постель и час ее прогревать своим теплом уж очень некомфортно.
Какие критерии выбора были?
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Додано: Вів 12 лип, 2022 11:17
Faceless написав:
Ну і є надія, що вода в водопроводі буде
вода будет, если будет свет и насосы работать, а значит, можно греться кондером и конвектором.
И там уже речь не идет о "около 0"
У меня, когда новострой достраивался и уже застеклили и двери поставили, зимой температура ниже +8 не падала. Возможно, из-за того, что солнечная сторона.
Сейчас, думаю, если даже все всё выключат, ниже +10 в сильный мороз не упадет.
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