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Підготовка до опалювального
сезону в умовах війни

Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #1234>
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:27

Підготовка до опалювального сезону в умовах війни

Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:33

  striped написав:Господа, а кто как готується к земле
к земле это к похоронам что-ли?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 09:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
В першу чергу треба купити хороші спальники, зимові. І термобілизну на день. Обігрівачі можна і непотужні, головне економічні і безпечні, головне тримати температуру вище 0.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:28

  striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?



Вероятно половина людей на зиму покинет Киев, будут в селах\загранице, поэтому нагрузка на общедомовую проводку сбалансируется.
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 12 лип, 2022 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:30

  Faceless написав:
striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
В першу чергу треба купити хороші спальники, зимові. І термобілизну на день. Обігрівачі можна і непотужні, головне економічні і безпечні, головне тримати температуру вище 0.

Это откуда такой критерий? -- чтоб стены не сырели? -- Так это выше точки росы держать нужно. Чтоб вода в трубах не замерзла? -- так ее (если она будет) и так лучше слить -- на тот вполне вероятный случай, что день-другой по какой-то причине может не получиться "утримати вище 0"...
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:40

  striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?

я купил электроодеяло
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?

я купил электроодеяло
Пользуюсь много лет на даче в межсезонье. Стелю под простынь. Супер вещь! Лучше чем обогреватель. Заберу на зиму домой.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 11:05

  _hunter написав:
  Faceless написав:
striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?
В першу чергу треба купити хороші спальники, зимові. І термобілизну на день. Обігрівачі можна і непотужні, головне економічні і безпечні, головне тримати температуру вище 0.

Это откуда такой критерий? -- чтоб стены не сырели? -- Так это выше точки росы держать нужно. Чтоб вода в трубах не замерзла? -- так ее (если она будет) и так лучше слить -- на тот вполне вероятный случай, что день-другой по какой-то причине может не получиться "утримати вище 0"...

Як мінімум, щоб воду в чайник можна було наливати, а не колоти й насипати - незручно. Ну і є надія, що вода в водопроводі буде
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 11:14

  sequence написав: я купил электроодеяло


Кстати я тоже думал именно о таком решении - воздух в комнате можно кондиционером нагреть, но вот ложиться в холодную постель и час ее прогревать своим теплом уж очень некомфортно.
Какие критерии выбора были?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 11:17

  Faceless написав:Ну і є надія, що вода в водопроводі буде

вода будет, если будет свет и насосы работать, а значит, можно греться кондером и конвектором.
И там уже речь не идет о "около 0"
У меня, когда новострой достраивался и уже застеклили и двери поставили, зимой температура ниже +8 не падала. Возможно, из-за того, что солнечная сторона.
Сейчас, думаю, если даже все всё выключат, ниже +10 в сильный мороз не упадет.
sequence
 
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