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Підготовка до опалювального
сезону в умовах війни

Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:если конечно места добычи в не будут захвачены к зиме.


Или разрушена добывающая\энергогенерирующая инфраструктура
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 17:54

zerocool
Чому ? Влучить Іскандер у ТЕЦ чи у якусь нашу "вишку Бойка"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:03

  fox767676 написав:zerocool
Чому ? Влучить Іскандер у ТЕЦ чи у якусь нашу "вишку Бойка"

Чи не влучить, чи влучить до Вільнюса, чи впаде на ТЕЦ Білгорода, ймовірності всього цього приблизно однакові, до чого обговорювати?

1) Ми били по вишках бо там стояло ППО, у нас настільки вразливих об'єктів немає
2) Іскандерами взагалі вже не стріляють майже, дефіцит
3) Їх треба дуже дофіга для цього, особливо враховуючи точність-відстань та ймовірність збиття
4) Давайте ще про удари по АЕС поговоримо чи стратегічну ядерку

Окремі прильоти до рандомних місць можливі, цільові руйнування інфраструктури тим більше такі, що не можна буде відновити - вже ніт.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 18:18

  fox767676 написав:
  Zebra написав:если конечно места добычи в не будут захвачены к зиме.


Или разрушена добывающая\энергогенерирующая инфраструктура

При таких ценах на газ, уже к ГТС начинают подключаться производители биогаза. Так что не все так плохо. Рентабельность биогаза при 2000 за 1000 кубов - космос.

Як то кажуть: перднем разом - будем з газом!
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 23:36

  alfredhaos написав:Спотовая цена газа на TTF и фьючерсы на всю осень и зиму уже почти 2 000 долл. за тыс. м3.
Хорошо, что есть несколько комплектов термобелья. Можно чередовать по времени суток и по дням.
Кто еще не закупился - поспешите, пока не похолодало.

Алик, для вас ещё раз повторю - как и Уренгой-Помары-Ужгород, так и оба «Потока» строились для братского побеждённого народа, у которого канцлерами были друзья Хремля, навскидку Шредер и Колль, а также вроде Брандт.
И при таких ценах танки Леопард вместо Тигров и Пантер совершенно случайно могут дерусифицировать ту территорию «Ирака», которая находится в Заполярье, гансы мёрзнуть не будут, а по 2евро за кило, Хомяк не даст соврать, там курятину продают, а не газ для обогрева курятников.
И войска ООН, РОА, SS, SD или какие другие будут стоять на Ямале и качать себе СВОЁ топливо
А авианосцы с известным флагом будут их охранять
А народу-богоносцу с лишней хромосомой през Дерипаска для большего счастья и меньшей умственной нагрузки просто снизит цены на крепчак
Просто запишите это всё а потом сверим
Хотя может Олега чайком с полонием тоже напоят
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 08:04

барабашов 200 леопардов за одну ночь возьмут Кремль :mrgreen:
Зображення

Та и я не про Германию говорил, а про реалии украинцев этой зимой. Я уже заказал себе еще 1 комплект термобелья, буду греться холодными зимами.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:10

  alfredhaos написав:барабашов 200 леопардов за одну ночь возьмут Кремль :mrgreen:
Зображення

Та и я не про Германию говорил, а про реалии украинцев этой зимой. Я уже заказал себе еще 1 комплект термобелья, буду греться холодными зимами.

Ну танк любой сейчас - это как американский морпех запакованный на все 146% но на перекрёстке в Могадишо или Джелалабаде ночью и без подкрепления с воздуха
Срок эксплуатации несколько минут в отличии от Красноярских бомжей на Т62, которые асфальт и унитаз первый раз увидели у нас и могут есть и пить из лужи пока она не замёрзла в сентябре
При +16-17 полапреля прожил, отопление в четверг 1го вырубили в плюс 18 за бортом, потом во вторник пошёл снег и я просто перестал на неделю открывать форточку…Кондёром не топил ради эксперимента, он провалился. Заболел, хоть и толстый я. Ходил в футболке, в душ поставил масляный радиатор 1998 года с кладовки. Терпимо. +15 тоже выдержу. Но как они нормативы по температуре теплоносителя соблюдут, вода же в трубе на входе в дом не может же быть ниже какой-то температуры, иначе счётчик её считать не будет(горячей не посчитает)???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 09:15

  барабашов написав:
  alfredhaos написав:барабашов 200 леопардов за одну ночь возьмут Кремль :mrgreen:
Зображення

Та и я не про Германию говорил, а про реалии украинцев этой зимой. Я уже заказал себе еще 1 комплект термобелья, буду греться холодными зимами.

Ну танк любой сейчас - это как американский морпех запакованный на все 146% но на перекрёстке в Могадишо или Джелалабаде ночью и без подкрепления с воздуха
Срок эксплуатации несколько минут в отличии от Красноярских бомжей на Т62, которые асфальт и унитаз первый раз увидели у нас и могут есть и пить из лужи пока она не замёрзла в сентябре
При +16-17 полапреля прожил, отопление в четверг 1го вырубили в плюс 18 за бортом, потом во вторник пошёл снег и я просто перестал на неделю открывать форточку…Кондёром не топил ради эксперимента, он провалился. Заболел, хоть и толстый я. Ходил в футболке, в душ поставил масляный радиатор 1998 года с кладовки. Терпимо. +15 тоже выдержу. Но как они нормативы по температуре теплоносителя соблюдут, вода же в трубе на входе в дом не может же быть ниже какой-то температуры, иначе счётчик её считать не будет(горячей не посчитает)???

От фонаря напишут показатели как обычно.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:51

  барабашов написав:.. вода же в трубе на входе в дом не может же быть ниже какой-то температуры, иначе счётчик её считать не будет(горячей не посчитает)???

насколько мне донесли, счетчик считает разницу на входе и выходе и по хитрой формуле считает ГКал
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 16:08

  sequence написав:
  барабашов написав:.. вода же в трубе на входе в дом не может же быть ниже какой-то температуры, иначе счётчик её считать не будет(горячей не посчитает)???

насколько мне донесли, счетчик считает разницу на входе и выходе и по хитрой формуле считает ГКал


Там немає жодної хитрості)
Різниця температур входу-виходу тупо множиться на прокачування теплоносія, отримуємо заповітні Гкал.

Інше питання, що при зниженні температури носія і різниця буде менше, тобто і рахунки зменшаться. Адже обіцяли не піднімати тариф цього сезону (спірне рішення, я вважаю, бо інфляція).

Різницу що заощаджена - нарід цілком може пустити на обігрів електрикою.
zerocool
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