Підготовка до опалювального сезону в умовах війни

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Павербанк з Аліекспресу це мабуть ще дурніша інвестиція ніж гривня на депозит в український банк.
В мене вже 3 роки працює. Там вже сформувалися бренди з норм якістю.
Ну вас влаштовує і добре. Але оригінального товару там немає. Підробки скрізь. Оригінальний Xiaomi в Китаї буде не дешевше чим у наших офіціалів. А якщо є бажання купити дійсно фабричний Китай нормальної якості то це на Amazon і читати відгуки а краще просто купляти їх рекомендовані бренди. Тих же сонячних панелей там набагато більший вибір.
kirilll22 написав:Zebra комерческий вопрос по солнечным панелям- какиеи суммарная мощность преобретения. пожалуйста, не удаляйте- в харькове большущая проблема с их преобретением.
Я больше для себя, родственников и знакомых закупаюсь, применяя купончики и пользуясь акциями. Даже если будет лишнее, в войну сейчас спрос хороший, можно и продать будет.
Вот хорошие недорогие панельки для зарядки 5в. Выдают достаточный ток для одного гаджета (судя по отзывам на солнце реально 4-4.5 Вт дают): https://www.aliexpress.com/item/1005003257781063.html Если заказать 5 штук за 40+ долларов и применить купон 8TECH4, то обойдутся на 10% дешевле. Мне по 7.5 доллара обошелся заказ, курс привата 37, это 277 грн - это хорошая цена.
amtrans написав:Ну вас влаштовує і добре. Але оригінального товару там немає. Підробки скрізь. Оригінальний Xiaomi в Китаї буде не дешевше чим у наших офіціалів. А якщо є бажання купити дійсно фабричний Китай нормальної якості то це на Amazon і читати відгуки а краще просто купляти їх рекомендовані бренди. Тих же сонячних панелей там набагато більший вибір.
Ні на якому Амазоні ви не купите павербанк за 8 баксів на 8000 реальних mAh (із заявлених 10000), а на Алі - так)))