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Підготовка до опалювального
сезону в умовах війни

Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:16

  Zebra написав:
  amtrans написав:
  Zebra написав:Павербанки, ніколєві батарейки.


Павербанк з Аліекспресу це мабуть ще дурніша інвестиція ніж гривня на депозит в український банк.

В мене вже 3 роки працює. Там вже сформувалися бренди з норм якістю.


Ну вас влаштовує і добре. Але оригінального товару там немає. Підробки скрізь. Оригінальний Xiaomi в Китаї буде не дешевше чим у наших офіціалів. А якщо є бажання купити дійсно фабричний Китай нормальної якості то це на Amazon і читати відгуки а краще просто купляти їх рекомендовані бренди. Тих же сонячних панелей там набагато більший вибір.
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:32

  kirilll22 написав:Zebra комерческий вопрос по солнечным панелям- какиеи суммарная мощность преобретения. пожалуйста, не удаляйте- в харькове большущая проблема с их преобретением.

Я больше для себя, родственников и знакомых закупаюсь, применяя купончики и пользуясь акциями. Даже если будет лишнее, в войну сейчас спрос хороший, можно и продать будет.

Вот хорошие недорогие панельки для зарядки 5в. Выдают достаточный ток для одного гаджета (судя по отзывам на солнце реально 4-4.5 Вт дают): https://www.aliexpress.com/item/1005003257781063.html
Если заказать 5 штук за 40+ долларов и применить купон 8TECH4, то обойдутся на 10% дешевле. Мне по 7.5 доллара обошелся заказ, курс привата 37, это 277 грн - это хорошая цена.

Вот хороший карманный вариант, мощность будет почти такая же:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 4itemAdapt

Еще недорогой относительно вариант уже на 5v/12v: https://www.aliexpress.com/item/1005004547185162.html
Можно потом отдельно докупать панельки и параллельно их соединять на контроллер, лепить на окна на присоски.
Для соединения: https://www.aliexpress.com/item/1005002703964391.html

Еще интересный вариант в автомобиль: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 4itemAdapt
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:35

  amtrans написав:Ну вас влаштовує і добре. Але оригінального товару там немає. Підробки скрізь. Оригінальний Xiaomi в Китаї буде не дешевше чим у наших офіціалів. А якщо є бажання купити дійсно фабричний Китай нормальної якості то це на Amazon і читати відгуки а краще просто купляти їх рекомендовані бренди. Тих же сонячних панелей там набагато більший вибір.

Ні на якому Амазоні ви не купите павербанк за 8 баксів на 8000 реальних mAh (із заявлених 10000), а на Алі - так)))
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:40

  demichh написав:А сейчас алиеспрес работает на Украину (доставка)?
Какие наши банки со своих карт позволяют оплатить товар?

Приват сейчас по курсу 37.3134
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:55

  Zebra написав:Ні на якому Амазоні ви не купите павербанк за 8 баксів на 8000 реальних mAh (із заявлених 10000), а на Алі - так)))


А мені і не потрібно. Мій фірмовий Xiaomi, куплений десь з 10 рочків назад досі робе як і 2 інших новіших. А ви свій у смітник викините дуже скоро. Така собі економія...
amtrans
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 13:28

  amtrans написав:
  Zebra написав:Ні на якому Амазоні ви не купите павербанк за 8 баксів на 8000 реальних mAh (із заявлених 10000), а на Алі - так)))


А мені і не потрібно. Мій фірмовий Xiaomi, куплений десь з 10 рочків назад досі робе як і 2 інших новіших. А ви свій у смітник викините дуже скоро. Така собі економія...

Я на зекономлені гроші куплю ще 1-3 штуки, переплачувати за бренд нема смислу - це примітивний девайс.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:19

Zebra как прошли испытания панелей?Какие из этих вариантов работают более-менее?В пасмурную погоду от них толк есть?
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