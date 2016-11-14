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Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 09:52
Frant написав: Феодал написав:
Бучу два рази на день лишали без е.е. 2 год. вдень і 4 год. ввечері.
"2 год. вдень і 5 год. ввечері." - с 6 до 11 Я считаю что главное что в Киеве так не выключают, область то такое, в области люди привыкшие
Київському паньству електроенергія потрібна більше, ніж мешканцям провінції? Це де таке написано?)))
Може, киянам варто урізати осетра і зменшити споживання е/е?
Війна на дворі,все таки!
На Київщині розпочались тимчасові відключення електроенергії
"Мешканці Київщини! В області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв’язку з цим у регіоні з 9:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення! Звертаюся до всіх! Необхідно тотально економити електроенергію. Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до електрообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу", – закликав керівник Київської ОВА Олексій Кулеба"[/quote]
друже, це був сарказм, я взагалі вважаю що можна вимикати у всіх якось порівну, бо треба працювати всім.
Ще під час бойових дій у березні помітив що владі якось начхати на область
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:03
Феодал написав:
в области люди привыкшие
в области гена без проблем выручит.Сегодня пропадал свет с 10:02 до 10:06.Для города же ИБП не помешает
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:06
Мизантрóп написав: Феодал написав:
в области люди привыкшие
в области гена без проблем выручит.Сегодня пропадал свет с 10:02 до 10:06
Повезло, вот чтоб он у всех так пропадал, а не на 7 часов в день
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 10:36
Ромасик написав:
fler написав: У Шевченківському р-ні світло не пропадало. Знаю, що вимикали сьогодні у Вишгородському.
Вышгородский - то не киявленя
Ви справді думаєте, що я того не знаю?
Флай написав про Бучу, мабуть теж не в курсі
Потрібно розуміти, що інформація про вимкнення світла/газу/води в районах Київської області так само важлива як і по районах міста Києва, адже у киян є дачі та заміські будинки, а більшість людей, які мешкають в Київській області, працюють в Києві.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:04
Феодал написав: flyman написав:
Бучу два рази на день лишали без е.е. 2 год. вдень і 4 год. ввечері.
"2 год. вдень і 5 год. ввечері." - с 6 до 11 Я считаю что главное что в Киеве так не выключают, область то такое, в области люди привыкшие
окупацію пережили, то і блекаут переживуть, а в Києві богобрана иліта
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2
Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:08
Frant написав: 88998899aleks написав:
вот именно 25 ти этажки.если лифты встанут???
Ніжки є?
Значить, пішки.
Коли купляли квартири в 25-поверхівці, чимось Ви думали?
Питання не лише в ліфтах. Київська бидло-їліта не бажає в час війни відключати бойлери, кондиціонери, теплі підлоги. Звіздота хоче жити в комфорті, навіть в час війни.
Включіть Держрадіо (105 мГц), почуєте реальні цифри ікономії е/е по Києву. Аж 7%.
Чернігів 20%.
При тому, що населення Чернігова - просто бідняки в порівнянні з киянами, особливо власниками новобудів.
Та реал элите ничего не отключат... У них все будет работать - и электроплиты, и теплые полы, и обогрев воды и воздуха в бассейнахи саунах, и лифт в своем
доме на 4 этада. Остальное - сказки для обычного народа, и будут бегать проверять чтоб на магазине мелком кто случайно вывеску не забыл выключить.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:20
Negotive написав: Frant написав: 88998899aleks написав:
вот именно 25 ти этажки.если лифты встанут???
Ніжки є?
Значить, пішки.
Коли купляли квартири в 25-поверхівці, чимось Ви думали?
Питання не лише в ліфтах. Київська бидло-їліта не бажає в час війни відключати бойлери, кондиціонери, теплі підлоги. Звіздота хоче жити в комфорті, навіть в час війни.
Включіть Держрадіо (105 мГц), почуєте реальні цифри ікономії е/е по Києву. Аж 7%.
Чернігів 20%.
При тому, що населення Чернігова - просто бідняки в порівнянні з киянами, особливо власниками новобудів.
Та реал элите ничего не отключат... У них все будет работать - и электроплиты, и теплые полы, и обогрев воды и воздуха в бассейнахи саунах, и лифт в своем
доме на 4 этада. Остальное - сказки для обычного народа, и будут бегать проверять чтоб на магазине мелком кто случайно вывеску не забыл выключить.
Реал їліта - це шушера, що живе в Кончі-Заспі? "Слуги нароту?"
Дійсно, можливо, їм не відключають.
Публіка там багата, може купити сонячні батареї, електрогенератори і від них отримувати е/е.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:48
Frant написав: fox767676 написав:
На улицах тьма. На русановке в домах ни разу свет не пропадал, а вот в соседних КТ и Галактике народ здорово мучается
Новобудні будинки (25-поверхівки) жеруть багато електроенергії (електроплити, кондиціонери, теплі підлоги), тому їх і відключають. Ніхто там не економить е/е.
Проблема в тому, що населення новобудів не бажає жити так,як живе решта України - в холоді, без гарячої води і т.п.
Це ж все та сама укро-бидло-їліта, яка 30+ років керує державою. "Страшно далєкі оні от народа".
Я би цю звіздоту поселив би на місяць в дерев'яну хату в селі, з дров'яний опаленням. Щоб трохи зрозуміли, що до чого.
Как раз вижу, все башни всегда светятся.
Галактон, увы не видел.
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 21 жов, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 11:49
flyman написав: vitaliian написав:
Киевляне отпишитесь правда или ИПСО?
Бучу два рази на день лишали без е.е. 2 год. вдень і 4 год. ввечері.
Ну киевлян же просили
fler написав:Потрібно розуміти, що інформація про вимкнення світла/газу/води в районах Київської області так само важлива як і по районах міста Києва, адже у киян є дачі та заміські будинки, а більшість людей, які мешкають в Київській області, працюють в Києві.
Nope
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:01
Negotive написав: Frant написав: 88998899aleks написав:
вот именно 25 ти этажки.если лифты встанут???
Ніжки є?
Значить, пішки.
Коли купляли квартири в 25-поверхівці, чимось Ви думали?
Питання не лише в ліфтах. Київська бидло-їліта не бажає в час війни відключати бойлери, кондиціонери, теплі підлоги. Звіздота хоче жити в комфорті, навіть в час війни.
Включіть Держрадіо (105 мГц), почуєте реальні цифри ікономії е/е по Києву. Аж 7%.
Чернігів 20%.
При тому, що населення Чернігова - просто бідняки в порівнянні з киянами, особливо власниками новобудів.
Та реал элите ничего не отключат... У них все будет работать - и электроплиты, и теплые полы, и обогрев воды и воздуха в бассейнахи саунах, и лифт в своем
доме на 4 этада. Остальное - сказки для обычного народа, и будут бегать проверять чтоб на магазине мелком кто случайно вывеску не забыл выключить.
И самый прикол от дебилов не учивших физику в том, что 99% вывесок сейчас диодные и жрут максимум 2-3% энергии от обычной квартиры в 50 метров в высотке где нет газа
У меня на базаре в магазине две диодные лампы в 35вт и 25вТ освещают помещение в 25 метров как прожекторы
И вывеска которая жрёт под сто ватт - как обычная лампа накаливания - это нонсенс и скорее будет использоваться для рекламы не магазинчика или обменки с кафешкой, а на входе в Караван или Дримтаун
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