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Підготовка до опалювального
сезону в умовах війни

Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:И самый прикол от дебилов не учивших физику в том, что 99% вывесок сейчас диодные и жрут максимум 2-3% энергии от обычной квартиры в 50 метров в высотке где нет газа
У меня на базаре в магазине две диодные лампы в 35вт и 25вТ освещают помещение в 25 метров как прожекторы
И вывеска которая жрёт под сто ватт - как обычная лампа накаливания - это нонсенс и скорее будет использоваться для рекламы не магазинчика или обменки с кафешкой, а на входе в Караван или Дримтаун
Ну да ну да. А в квартирах у всех стоят лампочки Ильича и жрут за супермаркеты. Прожектора используют и по 500 ватт и их много и работают постоянно, в отличии от свч или бойлера или чайника, которые работают несколько мин.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:17

  барабашов написав:
  Negotive написав:
  Frant написав:Ніжки є?
Значить, пішки.
Коли купляли квартири в 25-поверхівці, чимось Ви думали?

Питання не лише в ліфтах. Київська бидло-їліта не бажає в час війни відключати бойлери, кондиціонери, теплі підлоги. Звіздота хоче жити в комфорті, навіть в час війни.

Включіть Держрадіо (105 мГц), почуєте реальні цифри ікономії е/е по Києву. Аж 7%.
Чернігів 20%.
При тому, що населення Чернігова - просто бідняки в порівнянні з киянами, особливо власниками новобудів.

Та реал элите ничего не отключат... У них все будет работать - и электроплиты, и теплые полы, и обогрев воды и воздуха в бассейнахи саунах, и лифт в своем доме на 4 этада. Остальное - сказки для обычного народа, и будут бегать проверять чтоб на магазине мелком кто случайно вывеску не забыл выключить.

И самый прикол от дебилов не учивших физику в том, что 99% вывесок сейчас диодные и жрут максимум 2-3% энергии от обычной квартиры в 50 метров в высотке где нет газа
\\\

Просто примите это как данность и не нервничайте лишний раз: пипл нужно чем-то занять, чтобы о реальных проблемах не думали -- в Начале всех метки и GPS-наводчики искать отправили. Сейчас, вон, новая развлекуха -- "настучи на соседа-транжиру" :lol:
_hunter
 
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