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Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:08
барабашов написав:И самый прикол от дебилов не учивших физику в том, что 99% вывесок сейчас диодные и жрут максимум 2-3% энергии от обычной квартиры в 50 метров в высотке где нет газа
У меня на базаре в магазине две диодные лампы в 35вт и 25вТ освещают помещение в 25 метров как прожекторы
И вывеска которая жрёт под сто ватт - как обычная лампа накаливания - это нонсенс и скорее будет использоваться для рекламы не магазинчика или обменки с кафешкой, а на входе в Караван или Дримтаун
Ну да ну да. А в квартирах у всех стоят лампочки Ильича и жрут за супермаркеты. Прожектора используют и по 500 ватт и их много и работают постоянно, в отличии от свч или бойлера или чайника, которые работают несколько мин.
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Ромасик
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:39
Ромасик
500 вт современная вывеска - это матричный диодный экран типа телевизора дома, только с диагональю метров под семь для показа рекламы на входе в крупный ТЦ, каковых в Днепре только Караван и Дафи вроде, и то там таких у нас экранов нет
За Киев не в курсе
Метра по три у нас видел, они жрут как советский телевизор в 60см кинескоп ЭЭ, 200 ватт от силы
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барабашов
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