RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Підготовка до опалювального
сезону в умовах війни

Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:И самый прикол от дебилов не учивших физику в том, что 99% вывесок сейчас диодные и жрут максимум 2-3% энергии от обычной квартиры в 50 метров в высотке где нет газа
У меня на базаре в магазине две диодные лампы в 35вт и 25вТ освещают помещение в 25 метров как прожекторы
И вывеска которая жрёт под сто ватт - как обычная лампа накаливания - это нонсенс и скорее будет использоваться для рекламы не магазинчика или обменки с кафешкой, а на входе в Караван или Дримтаун
Ну да ну да. А в квартирах у всех стоят лампочки Ильича и жрут за супермаркеты. Прожектора используют и по 500 ватт и их много и работают постоянно, в отличии от свч или бойлера или чайника, которые работают несколько мин.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5178
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 12:39

Ромасик
500 вт современная вывеска - это матричный диодный экран типа телевизора дома, только с диагональю метров под семь для показа рекламы на входе в крупный ТЦ, каковых в Днепре только Караван и Дафи вроде, и то там таких у нас экранов нет
За Киев не в курсе
Метра по три у нас видел, они жрут как советский телевизор в 60см кинескоп ЭЭ, 200 ватт от силы
барабашов
 
Повідомлень: 2609
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 256 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Виплати військовим під час війни 1 ... 10, 11, 12
Успіх » Сер 22 чер, 2022 11:55
110 16888
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 жов, 2022 16:17
Успіх
За місяць опалювального сезону Україна спалила півмільярда к
R2 » Пон 14 лис, 2016 12:04
1 1970
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лис, 2016 12:04
kiev155

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2940)
21.10.2022 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.