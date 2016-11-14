RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Підготовка до опалювального
сезону в умовах війни

Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 01:56

  flyman написав:
  Zebra написав:
  sailed написав:Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.

Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.

ДнепроГЭС в 41м НКГБисты взрывали по моему 6ю вагонами с тротилом
Пусть даже это были Столыпинские недовагоны, но тонн 10 туда загрузить можно было
Так в Запоре чисто бетонная плотина, а в Киеве и земля в основании есть
Бояться можно только Искандера с ТЯБоеголовкой
барабашов
 
Повідомлень: 2619
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 256 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 02:24

  flyman написав:
  Zebra написав:
  sailed написав:Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.

Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.

я сподіваюся, що це такий тупий жарт, судячи з Босфору, насправді трохи підтопить Русанівські сади та Осокорки, і то їм буде час евакуюватися

https://bigkyiv.com.ua/shho-bude-yakshh ... skoyi-ges/

до речі про "120 тисяч загиблих" після підриву ДніпроГЕС у 1941 це теж міф в основному, загиблі були але й близько не в такій кількості

https://www.radiosvoboda.org/a/pidryv-d ... 15294.html

https://bastion.tv/pidriv-dniprogesu-v- ... ifi_n15462
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 370
З нами з: 22.03.11
Подякував: 71 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

барабашов написав:sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?


10 жовтня у декого світло вмикали через декілька годин, у мене світло з'явилось о 22:30год.
Zochan
 
Повідомлень: 663
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:15

  flyman написав:
  Zebra написав:
  sailed написав:Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.

Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.



і ще материк розколиться надвоє і ми усі безкоштовно опинимся в Америці! :)
greenozon
 
Повідомлень: 14322
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:25

  flyman написав:
  Zebra написав:
  sailed написав:Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.

Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.

Ага ... Ян Валетов - Нічия земля . А можна ще Мародера АльАтомі перечитати ...
Puente
 
Повідомлень: 3627
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:47

  барабашов написав:sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?

Первый обстрел - включили уже после 12 ночи. На след утро был повторный обстрел, и опять до ночи без света.

  Hotab написав:
  sailed написав:Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.

- Якщо є газовий балон (великий чи маленький) він має бути наповнений.

Да от не так все просто. Балон я купив, навіть перехідник до нього. Поїхав на ОККО - не можна кажуть, всюди камери, від тиску балон може розірватися, бла-бла-бла. Хоча балон нічим не відрізняється від тих що в автомобілях. Я кажу їм "люди, що ви собі думаєте, енергетична криза попереду". Але як не можна то не можна, поїхав з пустим балоном.

Опт, Львів
🇺🇸 40,20/40,40
🇪🇺 38,80/39,05
sailed
 
Повідомлень: 570
З нами з: 24.05.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 11:12

  sailed написав:
  барабашов написав:sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?

Первый обстрел - включили уже после 12 ночи. На след утро был повторный обстрел, и опять до ночи без света.

  Hotab написав:
  sailed написав:Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.

- Якщо є газовий балон (великий чи маленький) він має бути наповнений.

Да от не так все просто. Балон я купив, навіть перехідник до нього. Поїхав на ОККО - не можна кажуть, всюди камери, від тиску балон може розірватися, бла-бла-бла. Хоча балон нічим не відрізняється від тих що в автомобілях. Я кажу їм "люди, що ви собі думаєте, енергетична криза попереду". Але як не можна то не можна, поїхав з пустим балоном.

Опт, Львів
🇺🇸 40,20/40,40
🇪🇺 38,80/39,05


В Киеве на БРСМ балоны заправляют без проблем.
Igor3777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 331
З нами з: 06.01.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Виплати військовим під час війни 1 ... 10, 11, 12
Успіх » Сер 22 чер, 2022 11:55
110 17140
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 жов, 2022 16:17
Успіх
За місяць опалювального сезону Україна спалила півмільярда к
R2 » Пон 14 лис, 2016 12:04
1 1986
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лис, 2016 12:04
kiev155

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3594)
24.10.2022 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.