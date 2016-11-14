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Підготовка до опалювального
сезону в умовах війни

Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 16171819>
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

барабашов написав:sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?


10 жовтня у декого світло вмикали через декілька годин, у мене світло з'явилось о 22:30год.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:15

  flyman написав:
  Zebra написав:
  sailed написав:Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.

Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.



і ще материк розколиться надвоє і ми усі безкоштовно опинимся в Америці! :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:25

  flyman написав:
  Zebra написав:
  sailed написав:Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.

Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.

Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.

Ага ... Ян Валетов - Нічия земля . А можна ще Мародера АльАтомі перечитати ...
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:47

  барабашов написав:sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?

Первый обстрел - включили уже после 12 ночи. На след утро был повторный обстрел, и опять до ночи без света.

  Hotab написав:
  sailed написав:Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.

- Якщо є газовий балон (великий чи маленький) він має бути наповнений.

Да от не так все просто. Балон я купив, навіть перехідник до нього. Поїхав на ОККО - не можна кажуть, всюди камери, від тиску балон може розірватися, бла-бла-бла. Хоча балон нічим не відрізняється від тих що в автомобілях. Я кажу їм "люди, що ви собі думаєте, енергетична криза попереду". Але як не можна то не можна, поїхав з пустим балоном.

Опт, Львів
🇺🇸 40,20/40,40
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 09:48

  rjkz написав:
  Zebra написав:
  Hotab написав:В доповнення. В райцентрах (до укрупнення районів, зараз вже не райцентр) є будинки, з газом і водою, з асфальтом на вулиці , додаткові будівлі (сарай, погреб) ціною 3 куе.
Так зараз просто провести е/е, газ та воду на ділянку коштує більше. А ціна лише матеріалів за цей будинок, якщо його б зараз будували.

І що, може огірки в цьому селищі по 5 грн ??
Чи лосось дають на здачу при купівлі хліба.
Коротше дуже примарний зв'язок між ціною харчів і ціною оренди чи продажу житла.

Окрім війни у нас демографічна криза.
Уявіть, що сьогодні в країні 40 млн населення, а завтра 4 млн. Уявіть, що 9 із 10 ваших сусідів просто зникли. Нерухомість перестане щось вартувати, вона буде у великому надлишку. Це крайності, але саме ці крайності показують, що відбувається коли населення стрімко скорочується на 1%, 2%, 5%, 10% і більше - чим ближче до уявної крайньої цифри 90% - тим стрімкіше експоненціально знецінення.


Сегодня разговаривал с работников одного из овноблоковых ЖК с заселенными 4-мя очередями. Мерзнут, потому что в ЖК проживает менее 25% жильцов.

А че мёрзнут?! Я у себя в особняке планирую числа 10-го отопление включать-газ экономлю. Прям счас 19°С тепла. Греемся за счёт тепла выделяемого видяхой компа, на котором майним битки(зачёркнуто), малой в контру рубится по 8 ч в день.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 10:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:До речі, як там готуєтеся до зими?
Був на дачі, в хаті +6 було як приїхав, нагрів до +10. Переночував.

Сусіди в селі кажуть, дрова є, з городу урожай зібрали, сьогодні назбирали грибів і поїхали на базар їх продавати. Якось переживуть зиму.

В цоколі сьогодні вже +16,5. Поки що вмикаю дуйку на декілька хвилин перед сном.
Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.

Як там лендлорди в Києві, ЦО ще не включили? Яка теператури в лампових хрущиках і шлакопанелях? Як в будинках із модними МЗК без ІО і губатими телицями? Тепло?
Включили ЦО не тільки лендлордам, а й неліквідному ЛБ станом на вчорашній ранок.
+10 в погребі - ну таке собі задоволення, про ЦО б не жартував. Бережіть себе

Пс. У мене 20С з батареею на мінімалці. На кухні відключена повністю.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 24 жов, 2022 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 11:12

  sailed написав:
  барабашов написав:sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?

Первый обстрел - включили уже после 12 ночи. На след утро был повторный обстрел, и опять до ночи без света.

  Hotab написав:
  sailed написав:Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.

- Якщо є газовий балон (великий чи маленький) він має бути наповнений.

Да от не так все просто. Балон я купив, навіть перехідник до нього. Поїхав на ОККО - не можна кажуть, всюди камери, від тиску балон може розірватися, бла-бла-бла. Хоча балон нічим не відрізняється від тих що в автомобілях. Я кажу їм "люди, що ви собі думаєте, енергетична криза попереду". Але як не можна то не можна, поїхав з пустим балоном.

Опт, Львів
🇺🇸 40,20/40,40
🇪🇺 38,80/39,05


В Киеве на БРСМ балоны заправляют без проблем.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 11:19

  Ромасик написав:
flyman написав:До речі, як там готуєтеся до зими?
Був на дачі, в хаті +6 було як приїхав, нагрів до +10. Переночував.

В цоколі сьогодні вже +16,5. Поки що вмикаю дуйку на декілька хвилин перед сном.
Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.

Як там лендлорди в Києві, ЦО ще не включили? Яка теператури в лампових хрущиках і шлакопанелях? Як в будинках із модними МЗК без ІО і губатими телицями? Тепло?
Включили ЦО не тільки лендлордам, а й неліквідному ЛБ станом на вчорашній ранок.
+10 в погребі - ну таке собі задоволення, про ЦО б не жартував. Бережіть себе


Нам у Шевченківському ще не вмикнули((. Кажуть, що котельній не вистачає потужності((. Тому час від часу зачиняю вікно, щоб не мерзнути. Вмикати дуйку поки немає потреби - піжама або спортивний костюм справляються.
По температурі - 20 градусів.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 12:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fler написав:Нам у Шевченківському ще не вмикнули((.


Шевченковский уже не тот
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 12:14

  Ромасик написав:
fler написав:Нам у Шевченківському ще не вмикнули((.


Шевченковский уже не тот

Нашей ТЕЦ просто больше всего досталось.
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