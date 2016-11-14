|
|
|
Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 24 жов, 2022 09:07
барабашов написав:sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?
10 жовтня у декого світло вмикали через декілька годин, у мене світло з'явилось о 22:30год.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 664
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 09:15
flyman написав: Zebra написав: sailed написав:
Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.
Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.
Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.
і ще материк розколиться надвоє і ми усі безкоштовно опинимся в Америці!
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14323
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 1339 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Пон 24 жов, 2022 09:25
flyman написав: Zebra написав: sailed написав:
Девал будет, но позже, после войны, когда начнем отстраивать страну. А пока война идет, будут держать, гасить из ЗВР или из донорской помощи - не важно. Просто другого выбора у нас нет, нам паника на экономическом фронте не нужна.
Ошибка 90% людей на форуме в том, что принимают текущую ситуацию за константу. Вы уверены, что у нас зимой будет электричество? А экономика сможет без электричества работать? Блэкаут может спровоцировать массовую конвертацию в валюту.
Удар Іскандерами по Київській ГЕС і валиться дніпровський каскад. Хвиля цунамі доходить до Босфору.
Ага ... Ян Валетов - Нічия земля . А можна ще Мародера АльАтомі перечитати ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 3627
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 09:47
барабашов написав:sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?
Первый обстрел - включили уже после 12 ночи. На след утро был повторный обстрел, и опять до ночи без света.
Hotab написав: sailed написав:
Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.
- Якщо є газовий балон (великий чи маленький) він має бути наповнений.
Да от не так все просто. Балон я купив, навіть перехідник до нього. Поїхав на ОККО - не можна кажуть, всюди камери, від тиску балон може розірватися, бла-бла-бла. Хоча балон нічим не відрізняється від тих що в автомобілях. Я кажу їм "люди, що ви собі думаєте, енергетична криза попереду". Але як не можна то не можна, поїхав з пустим балоном.
Опт, Львів
🇺🇸 40,20/40,40
🇪🇺 38,80/39,05
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 571
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 09:48
rjkz написав: Zebra написав: Hotab написав:
В доповнення. В райцентрах (до укрупнення районів, зараз вже не райцентр) є будинки, з газом і водою, з асфальтом на вулиці , додаткові будівлі (сарай, погреб) ціною 3 куе.
Так зараз просто провести е/е, газ та воду на ділянку коштує більше. А ціна лише матеріалів за цей будинок, якщо його б зараз будували.
І що, може огірки в цьому селищі по 5 грн ??
Чи лосось дають на здачу при купівлі хліба.
Коротше дуже примарний зв'язок між ціною харчів і ціною оренди чи продажу житла.
Окрім війни у нас демографічна криза.
Уявіть, що сьогодні в країні 40 млн населення, а завтра 4 млн. Уявіть, що 9 із 10 ваших сусідів просто зникли. Нерухомість перестане щось вартувати, вона буде у великому надлишку. Це крайності, але саме ці крайності показують, що відбувається коли населення стрімко скорочується на 1%, 2%, 5%, 10% і більше - чим ближче до уявної крайньої цифри 90% - тим стрімкіше експоненціально знецінення.
Сегодня разговаривал с работников одного из овноблоковых ЖК с заселенными 4-мя очередями. Мерзнут, потому что в ЖК проживает менее 25% жильцов.
А че мёрзнут?! Я у себя в особняке планирую числа 10-го отопление включать-газ экономлю. Прям счас 19°С тепла. Греемся за счёт тепла выделяемого видяхой компа, на котором майним битки(зачёркнуто), малой в контру рубится по 8 ч в день.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1349
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 10:46
flyman написав:До речі, як там готуєтеся до зими?
Був на дачі, в хаті +6 було як приїхав, нагрів до +10. Переночував.
Сусіди в селі кажуть, дрова є, з городу урожай зібрали, сьогодні назбирали грибів і поїхали на базар їх продавати. Якось переживуть зиму.
В цоколі сьогодні вже +16,5. Поки що вмикаю дуйку на декілька хвилин перед сном.
Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.
Як там лендлорди в Києві, ЦО ще не включили? Яка теператури в лампових хрущиках і шлакопанелях? Як в будинках із модними МЗК без ІО і губатими телицями? Тепло?
Включили ЦО не тільки лендлордам, а й неліквідному ЛБ станом на вчорашній ранок.
+10 в погребі - ну таке собі задоволення, про ЦО б не жартував. Бережіть себе
Пс. У мене 20С з батареею на мінімалці. На кухні відключена повністю.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 24 жов, 2022 11:11, всього редагувалось 1 раз.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5212
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1282 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 11:12
sailed написав: барабашов написав:sailed
А что света у вас во Львове не было именно двое суток вообще?
А как по городу?
Первый обстрел - включили уже после 12 ночи. На след утро был повторный обстрел, и опять до ночи без света.
Hotab написав: sailed написав:
Так что если вы уже пишите про блэкаут, то давайте тогда полностью обыграем эту ситуацию.
- Якщо є газовий балон (великий чи маленький) він має бути наповнений.
Да от не так все просто. Балон я купив, навіть перехідник до нього. Поїхав на ОККО - не можна кажуть, всюди камери, від тиску балон може розірватися, бла-бла-бла. Хоча балон нічим не відрізняється від тих що в автомобілях. Я кажу їм "люди, що ви собі думаєте, енергетична криза попереду". Але як не можна то не можна, поїхав з пустим балоном.
Опт, Львів
🇺🇸 40,20/40,40
🇪🇺 38,80/39,05
В Киеве на БРСМ балоны заправляют без проблем.
-
Igor3777
-
-
- Повідомлень: 331
- З нами з: 06.01.19
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 11:19
Ромасик написав:
flyman написав:До речі, як там готуєтеся до зими?
Був на дачі, в хаті +6 було як приїхав, нагрів до +10. Переночував.
В цоколі сьогодні вже +16,5. Поки що вмикаю дуйку на декілька хвилин перед сном.
Можливо, цієї зими цоколь буде найтеплішим місцем в багатоквартирного будинку.
Як там лендлорди в Києві, ЦО ще не включили? Яка теператури в лампових хрущиках і шлакопанелях? Як в будинках із модними МЗК без ІО і губатими телицями? Тепло?
Включили ЦО не тільки лендлордам, а й неліквідному ЛБ станом на вчорашній ранок.
+10 в погребі - ну таке собі задоволення, про ЦО б не жартував. Бережіть себе
Нам у Шевченківському ще не вмикнули((. Кажуть, що котельній не вистачає потужності((. Тому час від часу зачиняю вікно, щоб не мерзнути. Вмикати дуйку поки немає потреби - піжама або спортивний костюм справляються.
По температурі - 20 градусів.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3323
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1083 раз.
- Подякували: 1220 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 12:12
fler написав:Нам у Шевченківському ще не вмикнули((.
Шевченковский уже не тот
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5212
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1282 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 12:14
Ромасик написав:
fler написав:Нам у Шевченківському ще не вмикнули((.
Шевченковский уже не тот
Нашей ТЕЦ просто больше всего досталось.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41128
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 5089 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|110
|17154
|
Вів 18 жов, 2022 16:17
Успіх
|
|1
|1986
|
|