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Підготовка до опалювального
сезону в умовах війни

Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 12:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
Шевченковский уже не тот
Нашей ТЕЦ просто больше всего досталось.

Что же это получается, лендлорды с ЯГ переедут греться на ЛБ?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 12:48

  Ромасик написав:
airmax78 написав:Нашей ТЕЦ просто больше всего досталось.

Что же это получается, лендлорды с ЯГ переедут греться на ЛБ?


Та ні, трохи заощадять на комуналці :wink: поки морозів немає.
Ще може ЛБ трохи без світла посидить, поки опалення дійде до 100% мешканців Києва. :wink: Кажуть, що на цьому тижні тепло буде підключено у всіх.
fler
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