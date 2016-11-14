Підготовка до опалювального сезону в умовах війни

airmax78 написав:
Шевченковский уже не тот
Нашей ТЕЦ просто больше всего досталось.
Что же это получается, лендлорды с ЯГ переедут греться на ЛБ?
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 24 жов, 2022 12:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Что же это получается, лендлорды с ЯГ переедут греться на ЛБ?
Додано: Пон 24 жов, 2022 12:48
Та ні, трохи заощадять на комуналці поки морозів немає.
Ще може ЛБ трохи без світла посидить, поки опалення дійде до 100% мешканців Києва. Кажуть, що на цьому тижні тепло буде підключено у всіх.
Додано: Вів 25 жов, 2022 00:19
Я дико извиняюсь, тут везде про буржуйки пишут.
Про печи типа Буллерьянов никто не рассказывал?
Там прикол такой, что регулировкой подачи воздуха можно держать тление одного полена очень долго. КПД намного выще. Чем если оно быстро прогорит и в трубу тепло вылетит.
Вообще, могу посоветовать укрываться хорошим пуховым одеялом.
Правда мои советы слушать - то такое, я морозоустойчивый. Но хоть квартира и была переутеплена и отопление всю зиму выключено, спал я на полу (на тонком, сантиметра 3, матрасе) под пуховым одеялом и с открытым балконом. Кайф.
Для быстрого прогрева постели, как тут уже писали, можно бутылки с горячей водой подкладывать. Мой родственник так делал, у него всегда дубарь был.
Вообще, если квартира хорошо утеплена, то можно спокойно жить без отопления вообще. Я так жил много лет, не включая отопление. В конце, кажется 2004 года стояли морозы около минус 17-20, мы включали отопление. 1 января 2005 года проснулись, батареи холодные, котельная стоит без топлива. Раша газ перекрыла.
На электронном термометре было 28 градусов. Мы поехали по гостям и вернулись через пару дней. Отопления все еше не было. На термометре 22 градуса.
Так что делайте теплоэффективные ремонты и будет всем щястя.
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