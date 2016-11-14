Підготовка до опалювального сезону в умовах війни

Додано: Вів 25 жов, 2022 00:19

beee написав: У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.

Знакомые в Германии - почти то же самое.

В вашей так полюбившейся Швейцарии - люди аналогично экономят.

Знакомый буржуйку в квартиру притащил. А мне говорит - копай погреб, картошку храни. Выгодно, конечно, пару куе потратить и картохи два центнера завести. У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.Знакомые в Германии - почти то же самое.В вашей так полюбившейся Швейцарии - люди аналогично экономят.Знакомый буржуйку в квартиру притащил. А мне говорит - копай погреб, картошку храни. Выгодно, конечно, пару куе потратить и картохи два центнера завести.

Я дико извиняюсь, тут везде про буржуйки пишут.Про печи типа Буллерьянов никто не рассказывал?Там прикол такой, что регулировкой подачи воздуха можно держать тление одного полена очень долго. КПД намного выще. Чем если оно быстро прогорит и в трубу тепло вылетит.Вообще, могу посоветовать укрываться хорошим пуховым одеялом.Правда мои советы слушать - то такое, я морозоустойчивый. Но хоть квартира и была переутеплена и отопление всю зиму выключено, спал я на полу (на тонком, сантиметра 3, матрасе) под пуховым одеялом и с открытым балконом. Кайф.Для быстрого прогрева постели, как тут уже писали, можно бутылки с горячей водой подкладывать. Мой родственник так делал, у него всегда дубарь был.Вообще, если квартира хорошо утеплена, то можно спокойно жить без отопления вообще. Я так жил много лет, не включая отопление. В конце, кажется 2004 года стояли морозы около минус 17-20, мы включали отопление. 1 января 2005 года проснулись, батареи холодные, котельная стоит без топлива. Раша газ перекрыла.На электронном термометре было 28 градусов. Мы поехали по гостям и вернулись через пару дней. Отопления все еше не было. На термометре 22 градуса.Так что делайте теплоэффективные ремонты и будет всем щястя.