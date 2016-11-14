|
|
|
Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 24 жов, 2022 12:29
airmax78 написав:
Шевченковский уже не тот
Нашей ТЕЦ просто больше всего досталось.
Что же это получается, лендлорды с ЯГ переедут греться на ЛБ?
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5225
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1282 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 жов, 2022 12:48
Ромасик написав:
airmax78 написав:Нашей ТЕЦ просто больше всего досталось.
Что же это получается, лендлорды с ЯГ переедут греться на ЛБ?
Та ні, трохи заощадять на комуналці
поки морозів немає.
Ще може ЛБ трохи без світла посидить, поки опалення дійде до 100% мешканців Києва.
Кажуть, що на цьому тижні тепло буде підключено у всіх.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3324
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1083 раз.
- Подякували: 1220 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 жов, 2022 00:19
beee написав:
У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.
Знакомые в Германии - почти то же самое.
В вашей так полюбившейся Швейцарии - люди аналогично экономят.
Знакомый буржуйку в квартиру притащил. А мне говорит - копай погреб, картошку храни. Выгодно, конечно, пару куе потратить и картохи два центнера завести.
Я дико извиняюсь, тут везде про буржуйки пишут.
Про печи типа Буллерьянов никто не рассказывал?
Там прикол такой, что регулировкой подачи воздуха можно держать тление одного полена очень долго. КПД намного выще. Чем если оно быстро прогорит и в трубу тепло вылетит.
Вообще, могу посоветовать укрываться хорошим пуховым одеялом.
Правда мои советы слушать - то такое, я морозоустойчивый. Но хоть квартира и была переутеплена и отопление всю зиму выключено, спал я на полу (на тонком, сантиметра 3, матрасе) под пуховым одеялом и с открытым балконом. Кайф.
Для быстрого прогрева постели, как тут уже писали, можно бутылки с горячей водой подкладывать. Мой родственник так делал, у него всегда дубарь был.
Вообще, если квартира хорошо утеплена, то можно спокойно жить без отопления вообще. Я так жил много лет, не включая отопление. В конце, кажется 2004 года стояли морозы около минус 17-20, мы включали отопление. 1 января 2005 года проснулись, батареи холодные, котельная стоит без топлива. Раша газ перекрыла.
На электронном термометре было 28 градусов. Мы поехали по гостям и вернулись через пару дней. Отопления все еше не было. На термометре 22 градуса.
Так что делайте теплоэффективные ремонты и будет всем щястя.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13851
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7227 раз.
- Подякували: 4313 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Вів 25 жов, 2022 10:50
flyman написав:
Не уявляю.
АЕС працювати будуть, для роботи банків в онлайні достатньо щоб крутилися сервера, а вони можуть живитися від генераторів/безперебійників або взагалі бути поза ненькою.
При чому сервера можуть можуть дублюватися: один впав інші працюють.
Зв"язок теж якийсь буде: по дротам, оптиці, повітрі, супутником.
Запас гривневої готівки хоч на місяць теж корисно мати, тоді хоч буде менше приступів паніки.
Щоб ви зрозуміли, я скажу вам тільки одне слово. ТРАНСФОРМАТОРИ. АЕС можуть виробляти струму скільки завгодно. Але якщо ви не зможете доставити та розподілити його споживачам то...
Дай Бог, щоб ви залишились праві, а я ні.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1458
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 2235 раз.
- Подякували: 1756 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Вів 25 жов, 2022 10:54
rjkz написав: beee написав:
У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.
Знакомые в Германии - почти то же самое.
В вашей так полюбившейся Швейцарии - люди аналогично экономят.
Знакомый буржуйку в квартиру притащил. А мне говорит - копай погреб, картошку храни. Выгодно, конечно, пару куе потратить и картохи два центнера завести.
Я дико извиняюсь, тут везде про буржуйки пишут.
Про печи типа Буллерьянов никто не рассказывал?
Там прикол такой, что регулировкой подачи воздуха можно держать тление одного полена очень долго. КПД намного выще. Чем если оно быстро прогорит и в трубу тепло вылетит.
А які ризики того, що через тління почнеться сильне виділення СО?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32174
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7609 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 25 жов, 2022 11:20
Realist написав: flyman написав:
Не уявляю.
АЕС працювати будуть, для роботи банків в онлайні достатньо щоб крутилися сервера, а вони можуть живитися від генераторів/безперебійників або взагалі бути поза ненькою.
При чому сервера можуть можуть дублюватися: один впав інші працюють.
Зв"язок теж якийсь буде: по дротам, оптиці, повітрі, супутником.
Запас гривневої готівки хоч на місяць теж корисно мати, тоді хоч буде менше приступів паніки.
Щоб ви зрозуміли, я скажу вам тільки одне слово. ТРАНСФОРМАТОРИ. АЕС можуть виробляти струму скільки завгодно. Але якщо ви не зможете доставити та розподілити його споживачам то...
Дай Бог, щоб ви залишились праві, а я ні.
Сподіваюся, що ви вже купили хату в селі, і запакувалися на холодну пору року харчами та дровами.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29742
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1432 раз.
- Подякували: 2559 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|110
|17308
|
Вів 18 жов, 2022 16:17
Успіх
|
|1
|1989
|
|