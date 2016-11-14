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Підготовка до опалювального сезону в умовах війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 24 жов, 2022 12:29
airmax78 написав:
Шевченковский уже не тот
Нашей ТЕЦ просто больше всего досталось.
Что же это получается, лендлорды с ЯГ переедут греться на ЛБ?
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Ромасик
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Додано: Пон 24 жов, 2022 12:48
Ромасик написав:
airmax78 написав:Нашей ТЕЦ просто больше всего досталось.
Что же это получается, лендлорды с ЯГ переедут греться на ЛБ?
Та ні, трохи заощадять на комуналці
поки морозів немає.
Ще може ЛБ трохи без світла посидить, поки опалення дійде до 100% мешканців Києва.
Кажуть, що на цьому тижні тепло буде підключено у всіх.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 00:19
beee написав:
У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.
Знакомые в Германии - почти то же самое.
В вашей так полюбившейся Швейцарии - люди аналогично экономят.
Знакомый буржуйку в квартиру притащил. А мне говорит - копай погреб, картошку храни. Выгодно, конечно, пару куе потратить и картохи два центнера завести.
Я дико извиняюсь, тут везде про буржуйки пишут.
Про печи типа Буллерьянов никто не рассказывал?
Там прикол такой, что регулировкой подачи воздуха можно держать тление одного полена очень долго. КПД намного выще. Чем если оно быстро прогорит и в трубу тепло вылетит.
Вообще, могу посоветовать укрываться хорошим пуховым одеялом.
Правда мои советы слушать - то такое, я морозоустойчивый. Но хоть квартира и была переутеплена и отопление всю зиму выключено, спал я на полу (на тонком, сантиметра 3, матрасе) под пуховым одеялом и с открытым балконом. Кайф.
Для быстрого прогрева постели, как тут уже писали, можно бутылки с горячей водой подкладывать. Мой родственник так делал, у него всегда дубарь был.
Вообще, если квартира хорошо утеплена, то можно спокойно жить без отопления вообще. Я так жил много лет, не включая отопление. В конце, кажется 2004 года стояли морозы около минус 17-20, мы включали отопление. 1 января 2005 года проснулись, батареи холодные, котельная стоит без топлива. Раша газ перекрыла.
На электронном термометре было 28 градусов. Мы поехали по гостям и вернулись через пару дней. Отопления все еше не было. На термометре 22 градуса.
Так что делайте теплоэффективные ремонты и будет всем щястя.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:50
flyman написав:
Не уявляю.
АЕС працювати будуть, для роботи банків в онлайні достатньо щоб крутилися сервера, а вони можуть живитися від генераторів/безперебійників або взагалі бути поза ненькою.
При чому сервера можуть можуть дублюватися: один впав інші працюють.
Зв"язок теж якийсь буде: по дротам, оптиці, повітрі, супутником.
Запас гривневої готівки хоч на місяць теж корисно мати, тоді хоч буде менше приступів паніки.
Щоб ви зрозуміли, я скажу вам тільки одне слово. ТРАНСФОРМАТОРИ. АЕС можуть виробляти струму скільки завгодно. Але якщо ви не зможете доставити та розподілити його споживачам то...
Дай Бог, щоб ви залишились праві, а я ні.
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Додано: Вів 25 жов, 2022 10:54
rjkz написав: beee написав:
У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.
Знакомые в Германии - почти то же самое.
В вашей так полюбившейся Швейцарии - люди аналогично экономят.
Знакомый буржуйку в квартиру притащил. А мне говорит - копай погреб, картошку храни. Выгодно, конечно, пару куе потратить и картохи два центнера завести.
Я дико извиняюсь, тут везде про буржуйки пишут.
Про печи типа Буллерьянов никто не рассказывал?
Там прикол такой, что регулировкой подачи воздуха можно держать тление одного полена очень долго. КПД намного выще. Чем если оно быстро прогорит и в трубу тепло вылетит.
А які ризики того, що через тління почнеться сильне виділення СО?
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Додано: Вів 25 жов, 2022 11:20
Realist написав: flyman написав:
Не уявляю.
АЕС працювати будуть, для роботи банків в онлайні достатньо щоб крутилися сервера, а вони можуть живитися від генераторів/безперебійників або взагалі бути поза ненькою.
При чому сервера можуть можуть дублюватися: один впав інші працюють.
Зв"язок теж якийсь буде: по дротам, оптиці, повітрі, супутником.
Запас гривневої готівки хоч на місяць теж корисно мати, тоді хоч буде менше приступів паніки.
Щоб ви зрозуміли, я скажу вам тільки одне слово. ТРАНСФОРМАТОРИ. АЕС можуть виробляти струму скільки завгодно. Але якщо ви не зможете доставити та розподілити його споживачам то...
Дай Бог, щоб ви залишились праві, а я ні.
Сподіваюся, що ви вже купили хату в селі, і запакувалися на холодну пору року харчами та дровами.
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Додано: Чет 27 жов, 2022 05:42
Faceless написав: rjkz написав: beee написав:
У нас родственники в Польше- мёрзнут каждый год. Посудомойку выбирают не как мы - побольше, а единственный критерий- расход воды.
Знакомые в Германии - почти то же самое.
В вашей так полюбившейся Швейцарии - люди аналогично экономят.
Знакомый буржуйку в квартиру притащил. А мне говорит - копай погреб, картошку храни. Выгодно, конечно, пару куе потратить и картохи два центнера завести.
Я дико извиняюсь, тут везде про буржуйки пишут.
Про печи типа Буллерьянов никто не рассказывал?
Там прикол такой, что регулировкой подачи воздуха можно держать тление одного полена очень долго. КПД намного выще. Чем если оно быстро прогорит и в трубу тепло вылетит.
А які ризики того, що через тління почнеться сильне виділення СО?
Ровно столько-же сколько в буржуйке.
И тление и горение - это реакция окисления с выделением тепла.
Регулировкой подачи воздуха только управляется скорость этой реакции.
Посмотрите в Ютьюбе конструкцию этой печи, достаточно простая идея.
Я в свою бытность видел такие печи для отопления ангаров.
Не надо постоянно подбрасывать дрова - одно засунул и его на несколько часов хватает.
Мне оно пока без надобности, разузнайте что это такое, может кому пригодится.
особенно должно зайти владельцам домов.
У меня у самого когда-то был камин, мне это знакомо, когда дрова быстро прогорают и фактически все тепло вылетает в трубу в буквальном смысле слова.
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rjkz
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Додано: Чет 27 жов, 2022 05:57
Кстати, еще могу порекомендовать запастись сухим горючим.
Только копоти от него много. Но на одной таблетке можно чайник закипятить или разогреть суп. Только помещивать активно - подгорает.
Свечи надо иметь не только много, но и советую не выливать воск.
Я когда-то жил в условиях, когда из оставшегося воска приходилось делать опять свечи. Ну, там не воск, а смесь парафина с чем-то, но идея такая-же.
В том числе приходилось ставить несколько свечей в одну вязанку и на этом готовить еду.
Еще, если нет отопления, то газеты между слоями одежды хорошо держат тепло - можно на снегу спать.
Если-бы я в Киеве остался, наверное, самым подготовленным был.
И большой газовый балон в пристройке к гаражу и гараж каркас, обваренный с обоих сторон 3мм стальными листами и ЖБ глубокий погреб, правда тесноватый.
Кажется там несколько пачек свечей, 40 литровая пишевая фляга и 10-литровые пищевые канистры. и это все в лесопарковой зоне - дров навалом.
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rjkz
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Додано: Чет 27 жов, 2022 11:05
rjkz написав:
Кстати, еще могу порекомендовать запастись сухим горючим.
Только копоти от него много. Но на одной таблетке можно чайник закипятить или разогреть суп. Только помещивать активно - подгорает.
Свечи надо иметь не только много, но и советую не выливать воск.
Я когда-то жил в условиях, когда из оставшегося воска приходилось делать опять свечи. Ну, там не воск, а смесь парафина с чем-то, но идея такая-же.
В том числе приходилось ставить несколько свечей в одну вязанку и на этом готовить еду.
Еще, если нет отопления, то газеты между слоями одежды хорошо держат тепло - можно на снегу спать.
Если-бы я в Киеве остался, наверное, самым подготовленным был.
И большой газовый балон в пристройке к гаражу и гараж каркас, обваренный с обоих сторон 3мм стальными листами и ЖБ глубокий погреб, правда тесноватый.
Кажется там несколько пачек свечей, 40 литровая пишевая фляга и 10-литровые пищевые канистры. и это все в лесопарковой зоне - дров навалом.
Зараз актуальна тема "окопні свічки", тобто туго скручений гофрокартон з фітилем в консервній банці заливається парафіном/воском. Иак, коптить, але зручно зберігати, не відсиріє, можна готувати або грітися пару годин.
А за пічку дякую, подивлюся, хоча звичайно краще б не знадобилося.
У нас зараз і без опалення десь 18 градусів, а для їжі є мультипаливний пальник
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Faceless
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