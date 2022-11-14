Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хотел бы я глянуть на эту кавалирку, в которой проводка выдержит 5А непрерывно 20 часов:)
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:54

  striped написав:Хотел бы я глянуть на эту кавалирку, в которой проводка выдержит 5А непрерывно 20 часов:)


Стандартні розетки в квартирах розраховані на 10-16А. Мідний провід від 1,5 а краще 2,5мл/квадратних і все буде працювати.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:49

  drevlyanin написав:
  adeges написав:Заказал Bluetti power station на 716 Вт-ч. Того что надо для двухконтурного котла. С насосами должна протянуть 12 часов. Но посмотрим.


А чому таку слабеньку? Не знаю, що у вас за котел з насосом, але здається мені 12 годин це дуже оптимістично. В мене сам котел споживає 80-140Вт(пік під час включення ел. розпалювання)
+2 насоси по 40-60Вт кожен+насос на циркуляцію гар. води 3Вт. Загалом біля 200Вт на годину, а з урахуванням ККД тієї іграшки та того, що в повний нуль її розряджати не варто, вистачить, в моєму випадку, десь на 3 год.


Все определяется ценой. То, что вываливается за 1кВтч - уже за 1000+. Думаю 200Вт - это все же преувеличение. Максимум будет 40*2 (насосы контуров отопления и теплых полов) +10 (насоc ГВ) +15 (собственно котел) = 105 Вт. Ок, пусть будет 6 часов, не 12. В комбинации с двумя в сутки включениями сети на 2-3 часа можно будет жить все время в тепле. Пока конечно будет газ ) И очень много денег экономить на бензине для генератора. Или жить без сети совсем, тогда минимум 2 раза в день по 3 часа придется включать генератор - +500-600 грн в день.
adeges
 
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