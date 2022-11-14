|
|
|
Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 29 лис, 2022 18:46
Хотел бы я глянуть на эту кавалирку, в которой проводка выдержит 5А непрерывно 20 часов:)
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1631
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3233 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 18:54
striped написав:
Хотел бы я глянуть на эту кавалирку, в которой проводка выдержит 5А непрерывно 20 часов:)
Стандартні розетки в квартирах розраховані на 10-16А. Мідний провід від 1,5 а краще 2,5мл/квадратних і все буде працювати.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1098
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 20:49
drevlyanin написав: adeges написав:
Заказал Bluetti power station на 716 Вт-ч. Того что надо для двухконтурного котла. С насосами должна протянуть 12 часов. Но посмотрим.
А чому таку слабеньку? Не знаю, що у вас за котел з насосом, але здається мені 12 годин це дуже оптимістично. В мене сам котел споживає 80-140Вт(пік під час включення ел. розпалювання)
+2 насоси по 40-60Вт кожен+насос на циркуляцію гар. води 3Вт. Загалом біля 200Вт на годину, а з урахуванням ККД тієї іграшки та того, що в повний нуль її розряджати не варто, вистачить, в моєму випадку, десь на 3 год.
Все определяется ценой. То, что вываливается за 1кВтч - уже за 1000+. Думаю 200Вт - это все же преувеличение. Максимум будет 40*2 (насосы контуров отопления и теплых полов) +10 (насоc ГВ) +15 (собственно котел) = 105 Вт. Ок, пусть будет 6 часов, не 12. В комбинации с двумя в сутки включениями сети на 2-3 часа можно будет жить все время в тепле. Пока конечно будет газ ) И очень много денег экономить на бензине для генератора. Или жить без сети совсем, тогда минимум 2 раза в день по 3 часа придется включать генератор - +500-600 грн в день.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4053
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 820 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|117
|20421
|
|