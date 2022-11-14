Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками

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adeges написав:Заказал Bluetti power station на 716 Вт-ч. Того что надо для двухконтурного котла. С насосами должна протянуть 12 часов. Но посмотрим.
А чому таку слабеньку? Не знаю, що у вас за котел з насосом, але здається мені 12 годин це дуже оптимістично. В мене сам котел споживає 80-140Вт(пік під час включення ел. розпалювання) +2 насоси по 40-60Вт кожен+насос на циркуляцію гар. води 3Вт. Загалом біля 200Вт на годину, а з урахуванням ККД тієї іграшки та того, що в повний нуль її розряджати не варто, вистачить, в моєму випадку, десь на 3 год.
Все определяется ценой. То, что вываливается за 1кВтч - уже за 1000+. Думаю 200Вт - это все же преувеличение. Максимум будет 40*2 (насосы контуров отопления и теплых полов) +10 (насоc ГВ) +15 (собственно котел) = 105 Вт. Ок, пусть будет 6 часов, не 12. В комбинации с двумя в сутки включениями сети на 2-3 часа можно будет жить все время в тепле. Пока конечно будет газ ) И очень много денег экономить на бензине для генератора. Или жить без сети совсем, тогда минимум 2 раза в день по 3 часа придется включать генератор - +500-600 грн в день.
vitaliian написав:альтернатива расселить всех по ЗУ и вместо 1000 пунктов незламности в Киеве, создать 5000 на ЗУ. С учётом большой миграции, с киевлянами переместится и дефицит э.э., потому что в избытке её нет нигде.
Зараз конкретно на Прикарпаття прибувають херсонці, але електрика в мережі відсутня по 12 год підряд. Правда, пункти прийому обладнують генераторами.
vitaliian написав:Что делать людям у которых нет ни света, ни работы, ни возможности выехать. Имхо работа есть это стройки и оборонная промышленность. Только там нужна профпригодность.
Армія відновлення:
Бережна. За її словами, у суспільно корисних роботах задіяні вже понад 2000 людей, що втратили роботу. "Вони перейшли в статус зайнятих осіб і отримують оплату за виконання таких робіт щонайменше 6700 грн. Наразі держава виплатила їм вже 8,5 млн грн", - додала заступниця міністра. При цьому найбільшу кількість безробітних наразі залучили в Сумській області - 664 особи та Київській - 509 осіб. https://www.epravda.com.ua/news/2022/11/28/694335/
stm написав:Ноутбук держит, даже два там быстрый заряд мощной батареи. Но что бы к этому всему подключали котлы я пока не слышала
у меня ноутбук держит около 12 часов в эконом режиме (самая низкая яркость экрана и без wifi) Пока такие есть в продаже рекомендую купить всем. Модели называеть не буду их много разных на вкус и кошелек.
По павербанкам, собранные на 10-15Ач продают от 1000 грн это оверпрайс. Собирается из банок 18650 (цена банки 150 грн) и простенькой платы преобразоаателя (15-50грн). По пайке банок 18650 есть своя специфика, лучше купить готовые боксы с прижимным пружинами в итоге собрать павербанк с честными 50Ач (3,6в) за 3000-3500 грн. Почему лучше боксы, банки которые расположены ближе к плате быстрее изнашиваются, желательно периодически их менять местами.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 лис, 2022 21:44, всього редагувалось 1 раз.
adeges написав:Заказал Bluetti power station на 716 Вт-ч. Того что надо для двухконтурного котла. С насосами должна протянуть 12 часов. Но посмотрим.
А чому таку слабеньку? Не знаю, що у вас за котел з насосом, але здається мені 12 годин це дуже оптимістично. В мене сам котел споживає 80-140Вт(пік під час включення ел. розпалювання) +2 насоси по 40-60Вт кожен+насос на циркуляцію гар. води 3Вт. Загалом біля 200Вт на годину, а з урахуванням ККД тієї іграшки та того, що в повний нуль її розряджати не варто, вистачить, в моєму випадку, десь на 3 год.
Все определяется ценой. То, что вываливается за 1кВтч - уже за 1000+. Думаю 200Вт - это все же преувеличение. Максимум будет 40*2 (насосы контуров отопления и теплых полов) +10 (насоc ГВ) +15 (собственно котел) = 105 Вт. Ок, пусть будет 6 часов, не 12. В комбинации с двумя в сутки включениями сети на 2-3 часа можно будет жить все время в тепле. Пока конечно будет газ ) И очень много денег экономить на бензине для генератора. Или жить без сети совсем, тогда минимум 2 раза в день по 3 часа придется включать генератор - +500-600 грн в день.
При таких розкладах цифри складаються але ж не котлом єдиним. А живлення компа, роутера, освітлення... За 200Вт це не перебільшення-дивився в мануалах. 40Вт бере циркуляційний насос тільки на першій швидкості. Друга-55, третя-71Вт. У вас наче теж будинок чималенький а не "кавалірка".
Востаннє редагувалось drevlyanin в Вів 29 лис, 2022 21:59, всього редагувалось 1 раз.