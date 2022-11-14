Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
drevlyanin написав: Так теж можна але, як на мене, краще слідкувати за зарядкою одного універсального автоматичного девайсу чим 3-5 спеціалізованих, особливо коли тривалий час нікого нема вдома.
Если девайс накроется, потухнет всё что он питал. А если у меня накроется 10 банок 18650 останется ещё 40, которые продолжат работать. Имхо.
Згоден, але живити від 18650 щось потужне зі змінним струмом(котел, насоси, холодильник і т.п.) без того самого спеціалізованого девайсу не вийде. Навіть для підключення найпростішого інвертора 12/220 або 24/220 бажано з'єднувати банки точковим зварюванням та через плату БМС(як зроблено в АКБ тих же електровеликів).