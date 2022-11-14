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Зима в умовах війни.
Ділимося лайфхаками

Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 10:19

Re: Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками

Як під'єднати інтернет без світла та чим зарядити ноутбук – радять айтівці
https://tech.liga.net/ua/technology/art ... aytishniki
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:44

  Faceless написав:Компенсація максимум 80к грн і то через рік. Для потреб ОСББ це ніяким чином не допоможе

ОСББ приятелей - в обласному центрі (видалено) - будинок на 16 квартир - запланувало встановити китайський дизельний генератор на 50/55 кВА. Витрати дизельного пального 9 літрів за 1 годину.
Виробник - Китай - на сайті ціна 6 000 доларів.
Ціна постачальника в Києві - 19 000 доларів.
На зборах ОСББ вирішили скинутися по 1000 доларів.
З 16 власників квартир погодилися здати по 1000 доларів 13 власників.
Серез "відмовників":
- людина, яка займає більш ніж високооплачувану посаду, вона заявила що мешкає зараз в селі, де топить дрОвами і колеги по ОСББ його сильно не переймають...
- власник, який викупив тут квартиру не більше 5 років тому за 200 000 доларів.
- власник, якому років 10 тому пропонували за квартиру 300 000 доларів; він захотів 350 000 доларів. Покупець погодовся думати до ранку, але не передзвонив.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 лис, 2022 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:47

akurt Украина или где этот осбб? У нас тоже скидываются на зимнюю альтанку + печь на дровах + генератор. По 10 тыс с квартиры. Открытыми остаются вопросы охраны и обслуживания генератора. Просто повесить замок недостаточно, под него нужно помещение. Отдельно скидывается каждый подъезд на свой генератор, чтобы запитать насосы газовых котлов. Я так понимаю альтанка + печь + общий генератор на случай если к свету отключат и газ. Но всё равно вопросов больше чем ответов, пусть в альтанке разместиться 15 человек, остальным что делать, в т.ч. тем кто скидывался на неё и печь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 лис, 2022 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:50

Украина. Областной центр.
Один из отказников тоже задал резонный вопрос: кто это будет обслуживать?
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:51

  akurt написав:Украина. Областной центр.
Один из отказников тоже задал резонный вопрос: кто это будет обслуживать?

Вопросов там будет больше.Маленьким фиговым листочком кое что не прикроешь.

Одна из жительниц моего жк написала в домовом чате, что вложила 30+ тыс в свой генератор и в пропановый конвектор, почему она должна платить тем, кто не в состоянии сам себя этим обеспечить? Умная мысль, по сути ей не нашли что возразить. Суть вопроса в плоскости материальных возможностей. У кого они +/- тот будет с теплом.

Все эти скидывания на генераторы - самообман. Его ещё заправлять надо допустим на 500 грн в день + масло.

И круглосуточно он работать не может, там есть лимит на время непрерывной работы. Кроме подзарядки телефонов - планшетов и уличного освещения на свои деньги он как то мало задач решает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 лис, 2022 13:01, всього редагувалось 9 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:51

  kyk написав:
  adeges написав:Заказал Bluetti power station на 716 Вт-ч. Того что надо для двухконтурного котла. С насосами должна протянуть 12 часов. Но посмотрим.

Доставка через новую почту? Налоги нужно платить?

Прийшли Блюетті через НП шипінг. Розмитнення безкоштовно, тільки доставка 75 баксів по курсу НБУ
Faceless
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