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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 30 лис, 2022 10:19
Re: Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:44
ОСББ приятелей - в обласному центрі (видалено) - будинок на 16 квартир - запланувало встановити китайський дизельний генератор на 50/55 кВА. Витрати дизельного пального 9 літрів за 1 годину.
Виробник - Китай - на сайті ціна 6 000 доларів.
Ціна постачальника в Києві - 19 000 доларів.
На зборах ОСББ вирішили скинутися по 1000 доларів.
З 16 власників квартир погодилися здати по 1000 доларів 13 власників.
Серез "відмовників":
- людина, яка займає більш ніж високооплачувану посаду, вона заявила що мешкає зараз в селі, де топить дрОвами і колеги по ОСББ його сильно не переймають...
- власник, який викупив тут квартиру не більше 5 років тому за 200 000 доларів.
- власник, якому років 10 тому пропонували за квартиру 300 000 доларів; він захотів 350 000 доларів. Покупець погодовся думати до ранку, але не передзвонив.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 лис, 2022 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:47
akurt Украина или где этот осбб? У нас тоже скидываются на зимнюю альтанку + печь на дровах + генератор. По 10 тыс с квартиры. Открытыми остаются вопросы охраны и обслуживания генератора. Просто повесить замок недостаточно, под него нужно помещение. Отдельно скидывается каждый подъезд на свой генератор, чтобы запитать насосы газовых котлов. Я так понимаю альтанка + печь + общий генератор на случай если к свету отключат и газ. Но всё равно вопросов больше чем ответов, пусть в альтанке разместиться 15 человек, остальным что делать, в т.ч. тем кто скидывался на неё и печь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 лис, 2022 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:50
Украина. Областной центр.
Один из отказников тоже задал резонный вопрос: кто это будет обслуживать?
Додано: Сер 30 лис, 2022 12:51
Вопросов там будет больше.Маленьким фиговым листочком кое что не прикроешь.
Одна из жительниц моего жк написала в домовом чате, что вложила 30+ тыс в свой генератор и в пропановый конвектор, почему она должна платить тем, кто не в состоянии сам себя этим обеспечить? Умная мысль, по сути ей не нашли что возразить. Суть вопроса в плоскости материальных возможностей. У кого они +/- тот будет с теплом.
Все эти скидывания на генераторы - самообман. Его ещё заправлять надо допустим на 500 грн в день + масло.
И круглосуточно он работать не может, там есть лимит на время непрерывной работы. Кроме подзарядки телефонов - планшетов и уличного освещения на свои деньги он как то мало задач решает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 лис, 2022 13:01, всього редагувалось 9 разів.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 11:51
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Додано: Сер 07 гру, 2022 18:53
Додано: Сер 07 гру, 2022 21:54
Оце на роботі товариш показував скриншот генератор в Італії коштує 200 евро, а жінка його що там живе й працює на розпродажах казала вони були й по 150 евро. Поскуповували, зараз в Україні другу ссилку з олх-у відкриває вже продають такий по двадцять тисяч гривнів. 200 євро і 20 тисяч гривнів як різниця ?
Додано: Сер 07 гру, 2022 22:21
Це спочатку так було, зараз особливого ажіотажу немає, реальні ціни на генератори не сильно від вересня відрізняються - багато завезли за пару місяців. Ті, хто обурюється - зазвичай самі нічого не купують, а пересилають скріншоти один одному про "бариг".
А на олх все так само багато неадекватів, що сподіваються на лоха. Але поруч повно б/в за 4-6 тисяч від тих, хто взяв потужніше або тихіше.
Додано: Сер 07 гру, 2022 22:45
zerocool З власного досвіду: купив кум цього тижня маленький генератор (2 кВт) за 16 тис крон в Чехії (25 тис. грн.) Якщо заморочитись то можна ще 15% ПДВ вернути.
В нас такі в інтернеті продають по 40-45 тис., на базарі по 50-60.
P.S. В Європі (Польща, Мадярщина, Чехія ...) якраз наші бариги вже майже всі генератори вигребли, залишилось тільки в невеликих крамницях без онлайн замовлень.
А потім влітку ці бариги будуть плакатись, що купили на всі гроші, а ніхто навіть за пів ціни не бере
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