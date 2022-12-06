Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками

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Дюрі-бачі написав:zerocool З власного досвіду: купив кум цього тижня маленький генератор (2 кВт) за 16 тис крон в Чехії (25 тис. грн.) Якщо заморочитись то можна ще 15% ПДВ вернути. В нас такі в інтернеті продають по 40-45 тис., на базарі по 50-60.
P.S. В Європі (Польща, Мадярщина, Чехія ...) якраз наші бариги вже майже всі генератори вигребли, залишилось тільки в невеликих крамницях без онлайн замовлень. А потім влітку ці бариги будуть плакатись, що купили на всі гроші, а ніхто навіть за пів ціни не бере
Генератори – дуже нішевий товар, у багатоповерхівці не поставиш, це не екофлоу чи повербанк, тому всі не розкуплять. У кого є можливість і бажання вже на 90-95% закупилися, ніби два місяці як відключення почалися.
2кВт - взагалі ні про що, олх забитий такими новими за 13-15 тисяч, інверторні дорожчі, але в будь-якому випадку можна знайти за стандартною європейською ціною плюс 20-30% навару. Що за модель за 25т, вам знайти таку ж у нас за адекватною ціною? Або може у вас старі дані, за тиждень-два навіть на базарі сильно ціни впали, риночєк вирішує як завжди.
zerocool Ну як Ви може на Західній Україні ближче до кордону то багато хто має можливість привезти. То й затоварилися й три шкури з сусіда не здерти . А далі на Схід, то аж бігом. Подивіться ще приміром ціни на газові карбюратори до цих генераторів. Вумні люди щоб по 55 грн за бензин (літр час роботи генератора) ставлять китайську приблуду і генератори працюють на газу. Хоч від балону, хоч з труби. Ось за цей карбюратор всі 500 процентів доходу. Ми ж щирі люди, не наживаємося на чужій біді...