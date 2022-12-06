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Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:59

  Дюрі-бачі написав:zerocool З власного досвіду: купив кум цього тижня маленький генератор (2 кВт) за 16 тис крон в Чехії (25 тис. грн.) Якщо заморочитись то можна ще 15% ПДВ вернути.
В нас такі в інтернеті продають по 40-45 тис., на базарі по 50-60.

P.S. В Європі (Польща, Мадярщина, Чехія ...) якраз наші бариги вже майже всі генератори вигребли, залишилось тільки в невеликих крамницях без онлайн замовлень.
А потім влітку ці бариги будуть плакатись, що купили на всі гроші, а ніхто навіть за пів ціни не бере

Генератори – дуже нішевий товар, у багатоповерхівці не поставиш, це не екофлоу чи повербанк, тому всі не розкуплять. У кого є можливість і бажання вже на 90-95% закупилися, ніби два місяці як відключення почалися.

2кВт - взагалі ні про що, олх забитий такими новими за 13-15 тисяч, інверторні дорожчі, але в будь-якому випадку можна знайти за стандартною європейською ціною плюс 20-30% навару.
Що за модель за 25т, вам знайти таку ж у нас за адекватною ціною? Або може у вас старі дані, за тиждень-два навіть на базарі сильно ціни впали, риночєк вирішує як завжди.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 23:38

zerocool https://hotline.ua/ua/dacha_sad-generat ... ?tab=about
Ціни базару навів станом на 26-27 листопада.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 23:46

  Дюрі-бачі написав:zerocool https://hotline.ua/ua/dacha_sad-generat ... ?tab=about
Ціни базару навів станом на 26-27 листопада.

Ну нормальний генератор,
Ціна в Польщі без доставки 865 євро або ~36 тис грн
https://allegro.pl/oferta/agregat-prado ... 2711828845

хотлайн – стандартна націнка 20-30%, на олх повно по 31-32к:

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gene ... QnZxl.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nver ... QoMTF.html

міф про страшних бариг і 200% націнки розвіяний :mrgreen:
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 05:45

zerocool Ну як Ви може на Західній Україні ближче до кордону то багато хто має можливість привезти. То й затоварилися й три шкури з сусіда не здерти . А далі на Схід, то аж бігом.
Подивіться ще приміром ціни на газові карбюратори до цих генераторів. Вумні люди щоб по 55 грн за бензин (літр час роботи генератора) ставлять китайську приблуду і генератори працюють на газу. Хоч від балону, хоч з труби. Ось за цей карбюратор всі 500 процентів доходу. Ми ж щирі люди, не наживаємося на чужій біді...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 06:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  alex lem написав:Ми ж щирі люди, не наживаємося на чужій біді...

Гм... а точно стаціонарні генератори купують самі бідні верстви населення за останні грошИ на яких нібито "бариги" наживаються? Га? :wink:
Василь-Рівне
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