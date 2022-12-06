Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками

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Дюрі-бачі написав:zerocool З власного досвіду: купив кум цього тижня маленький генератор (2 кВт) за 16 тис крон в Чехії (25 тис. грн.) Якщо заморочитись то можна ще 15% ПДВ вернути. В нас такі в інтернеті продають по 40-45 тис., на базарі по 50-60.
P.S. В Європі (Польща, Мадярщина, Чехія ...) якраз наші бариги вже майже всі генератори вигребли, залишилось тільки в невеликих крамницях без онлайн замовлень. А потім влітку ці бариги будуть плакатись, що купили на всі гроші, а ніхто навіть за пів ціни не бере
Генератори – дуже нішевий товар, у багатоповерхівці не поставиш, це не екофлоу чи повербанк, тому всі не розкуплять. У кого є можливість і бажання вже на 90-95% закупилися, ніби два місяці як відключення почалися.
2кВт - взагалі ні про що, олх забитий такими новими за 13-15 тисяч, інверторні дорожчі, але в будь-якому випадку можна знайти за стандартною європейською ціною плюс 20-30% навару. Що за модель за 25т, вам знайти таку ж у нас за адекватною ціною? Або може у вас старі дані, за тиждень-два навіть на базарі сильно ціни впали, риночєк вирішує як завжди.
zerocool Ну як Ви може на Західній Україні ближче до кордону то багато хто має можливість привезти. То й затоварилися й три шкури з сусіда не здерти . А далі на Схід, то аж бігом. Подивіться ще приміром ціни на газові карбюратори до цих генераторів. Вумні люди щоб по 55 грн за бензин (літр час роботи генератора) ставлять китайську приблуду і генератори працюють на газу. Хоч від балону, хоч з труби. Ось за цей карбюратор всі 500 процентів доходу. Ми ж щирі люди, не наживаємося на чужій біді...
Дюрі-бачі написав:zerocool З власного досвіду: купив кум цього тижня маленький генератор (2 кВт) за 16 тис крон в Чехії (25 тис. грн.) Якщо заморочитись то можна ще 15% ПДВ вернути. В нас такі в інтернеті продають по 40-45 тис., на базарі по 50-60.
P.S. В Європі (Польща, Мадярщина, Чехія ...) якраз наші бариги вже майже всі генератори вигребли, залишилось тільки в невеликих крамницях без онлайн замовлень. А потім влітку ці бариги будуть плакатись, що купили на всі гроші, а ніхто навіть за пів ціни не бере
Заехал на киевский рынок "Юность" неделю назад купить светодиодный фонарик.
Тот неплохой фонарик аккумуляторный для дачи, что раньше (в первые дни этой смертоносной войны) за 300 грн было слишком дорого для меня брать, увидел уже за 1500 грн у барыги. А до 300 грн теперь там оказывается можно купить только реальный неликвид - горит от 20 до 40 минут максимум или на батарейках, которые скоро будут стоить дороже чем сам фонарик. Был разочарован и прошел посмотреть кто и чем еще торгуют там.
Что касается генераторов бензиновых, то но-нейм китайский самый дешевый на том рынке бензиновый вероятно с алюминиевой обмоткой там продавало лицо, на котором криминальной пробы негде уже было ставить, за 30000 грн. "Мощностью" его естественно я не интересовался у продавца, а написано на нем было 2,8 кВт. Далее я увидел точку с генераторами в желтых коробках одного и того же бренда, название не помню, но визуально аппараты выглядели неплохо. Цена за генератор 2,8 кВт (указывается максимальная, не номинальная мощность) была 40000 грн, цена за генератор 4,5 кВт - 70000 грн.
Я предположил, что при необходимости придется купить что-то другое. Например UPS с дополнительными аккумуляторами или инвертор на 1,5 кВт с чистой синусоидой плюс автомобильные аккумуляторы с общей емкостью 300-400Аh как минимум, ну и зарядное устройство к ним. Будет в несколько раз дешевле и надежнее.