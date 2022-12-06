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Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 08 гру, 2022 16:49
trololo написав:все таки современный герметичный камин с водяной рубашкой, автоматикой горения,теплоаккумулятором и подачей воздуха с улицы это и красиво, и эффективнее твердотопливного котла
, который маслает где то в сарае. горячая вода и полноценное отопление когда нет света и газа - бесценно. насос жрет всего 30вт, на теплые полы гонять еще 50. 10-12 полешек горит 3-4 часа запасая в теплоакум примерно 25-30 квтч.
жду инвертор для глубинника и подумываю над самым слабым генератором для зарядки акумов, и блекаут на пару недель морозов вообще не проблема. готовка на пропане.
З одного боку дійсно ок.
Але чи "пахощі", які неодмінно будуть коли відкриваєте топку та сажа в кімнаті не набридають?
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drevlyanin
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Додано: Чет 08 гру, 2022 17:26
drevlyanin написав: trololo написав:все таки современный герметичный камин с водяной рубашкой, автоматикой горения,теплоаккумулятором и подачей воздуха с улицы это и красиво, и эффективнее твердотопливного котла
, который маслает где то в сарае. горячая вода и полноценное отопление когда нет света и газа - бесценно. насос жрет всего 30вт, на теплые полы гонять еще 50. 10-12 полешек горит 3-4 часа запасая в теплоакум примерно 25-30 квтч.
жду инвертор для глубинника и подумываю над самым слабым генератором для зарядки акумов, и блекаут на пару недель морозов вообще не проблема. готовка на пропане.
З одного боку дійсно ок.
Але чи "пахощі", які неодмінно будуть коли відкриваєте топку та сажа в кімнаті не набридають?
... подача повітря в топку з вулиці, - автор наголосив.
В мене таккого немає, дійсно коли вигоряє повітря в кімнаті, трохи диму потрапляє і то якщо на повну дверку відкрити, тому перед підкидуванням дров тре трохи відкрити вікно, щоб повітря натянуло. Але не критично.
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Bolt
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