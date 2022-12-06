|
|
|
Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 08 гру, 2022 16:49
trololo написав:все таки современный герметичный камин с водяной рубашкой, автоматикой горения,теплоаккумулятором и подачей воздуха с улицы это и красиво, и эффективнее твердотопливного котла
, который маслает где то в сарае. горячая вода и полноценное отопление когда нет света и газа - бесценно. насос жрет всего 30вт, на теплые полы гонять еще 50. 10-12 полешек горит 3-4 часа запасая в теплоакум примерно 25-30 квтч.
жду инвертор для глубинника и подумываю над самым слабым генератором для зарядки акумов, и блекаут на пару недель морозов вообще не проблема. готовка на пропане.
З одного боку дійсно ок.
Але чи "пахощі", які неодмінно будуть коли відкриваєте топку та сажа в кімнаті не набридають?
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1113
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 гру, 2022 17:26
drevlyanin написав: trololo написав:все таки современный герметичный камин с водяной рубашкой, автоматикой горения,теплоаккумулятором и подачей воздуха с улицы это и красиво, и эффективнее твердотопливного котла
, который маслает где то в сарае. горячая вода и полноценное отопление когда нет света и газа - бесценно. насос жрет всего 30вт, на теплые полы гонять еще 50. 10-12 полешек горит 3-4 часа запасая в теплоакум примерно 25-30 квтч.
жду инвертор для глубинника и подумываю над самым слабым генератором для зарядки акумов, и блекаут на пару недель морозов вообще не проблема. готовка на пропане.
З одного боку дійсно ок.
Але чи "пахощі", які неодмінно будуть коли відкриваєте топку та сажа в кімнаті не набридають?
... подача повітря в топку з вулиці, - автор наголосив.
В мене таккого немає, дійсно коли вигоряє повітря в кімнаті, трохи диму потрапляє і то якщо на повну дверку відкрити, тому перед підкидуванням дров тре трохи відкрити вікно, щоб повітря натянуло. Але не критично.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1419
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 гру, 2022 03:05
Василь-Рівне написав: alex lem написав:
Ми ж щирі люди, не наживаємося на чужій біді...
Гм... а точно стаціонарні генератори купують самі бідні верстви населення за останні грошИ на яких нібито "бариги" наживаються? Га?
Не розумію що ви маєте під словом стаціонарні.Люди на роботі геть не багачі купляли десь по 25- 30 тисяч. Хоч не в котеджних містечках як багаті Буратіно живуть. А в селі за містом з газовим и дровяним котлом, так всерівно треба щоб насос від електрики в опаленні ганяв воду. Діти є, той купляють.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2414
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|119
|20892
|
Вів 06 гру, 2022 22:49
Успіх
|