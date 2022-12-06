Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками

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trololo написав:все таки современный герметичный камин с водяной рубашкой, автоматикой горения,теплоаккумулятором и подачей воздуха с улицы это и красиво, и эффективнее твердотопливного котла, который маслает где то в сарае. горячая вода и полноценное отопление когда нет света и газа - бесценно. насос жрет всего 30вт, на теплые полы гонять еще 50. 10-12 полешек горит 3-4 часа запасая в теплоакум примерно 25-30 квтч.
жду инвертор для глубинника и подумываю над самым слабым генератором для зарядки акумов, и блекаут на пару недель морозов вообще не проблема. готовка на пропане.
З одного боку дійсно ок. Але чи "пахощі", які неодмінно будуть коли відкриваєте топку та сажа в кімнаті не набридають?
trololo написав:все таки современный герметичный камин с водяной рубашкой, автоматикой горения,теплоаккумулятором и подачей воздуха с улицы это и красиво, и эффективнее твердотопливного котла, который маслает где то в сарае. горячая вода и полноценное отопление когда нет света и газа - бесценно. насос жрет всего 30вт, на теплые полы гонять еще 50. 10-12 полешек горит 3-4 часа запасая в теплоакум примерно 25-30 квтч.
жду инвертор для глубинника и подумываю над самым слабым генератором для зарядки акумов, и блекаут на пару недель морозов вообще не проблема. готовка на пропане.
З одного боку дійсно ок. Але чи "пахощі", які неодмінно будуть коли відкриваєте топку та сажа в кімнаті не набридають?
... подача повітря в топку з вулиці, - автор наголосив. В мене таккого немає, дійсно коли вигоряє повітря в кімнаті, трохи диму потрапляє і то якщо на повну дверку відкрити, тому перед підкидуванням дров тре трохи відкрити вікно, щоб повітря натянуло. Але не критично.
alex lem написав:Ми ж щирі люди, не наживаємося на чужій біді...
Гм... а точно стаціонарні генератори купують самі бідні верстви населення за останні грошИ на яких нібито "бариги" наживаються? Га?
Не розумію що ви маєте під словом стаціонарні.Люди на роботі геть не багачі купляли десь по 25- 30 тисяч. Хоч не в котеджних містечках як багаті Буратіно живуть. А в селі за містом з газовим и дровяним котлом, так всерівно треба щоб насос від електрики в опаленні ганяв воду. Діти є, той купляють.
В 2020 купив оце за 9900 з доставкою під хату https://dnipro-m.ua/tovar/generator-benzinovyj-gx-30e/ бо з відімкненнями знайомий вже давно. Приглядався тоді до 5кВт але не брав бо вважав що 17к це задорого і трьох вистачить (і дійсно вистачає для дому на 70 квадратів). А тепер читаю цю гілку і дивлюся на ціни... Імхо зі спадом попиту вони десь туди рано чи пізно повернуться з поправкою на інфляцію.