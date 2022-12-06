Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками

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adeges написав:Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.
Покупаете оригинальный АКБ от самоката Сяоми (новый) там 100% банки с заявленной ёмкостью (в самокатах иначе нельзя, там пробег - ключевая характеристика, с лапшой на ушах вместо Ач самокаты далеко не уедут).
Разбираете. Собираете свой. Плата преобразователя с 3,6-4,2 на 5в продается. Стоит копейки. Есть кит набор коробка с платой. У некоторых даже циферки остаточного заряда светятся (брехливые конечно).
Банки 18650 периодически надо менять местами, потому что быстрее изнашиваются те которые ближе к плате. Потом они будут тянуть на себя заряд остальных. Крч станут паразитами.
Ещё значение имеют шнуры. Одни заряжают смартфон 4Ач 6 часов, другие заряжают 1,5часа но плата павербанка нагревается как э.плитка (18650 не любят сильный нагрев и охлаждение). Или кулер надо ставить от компа (он тоже на 5в)
Шнуров я перепробовал ~20 шт. Вот где точно не угадаешь. Хорошие шнуры лежат в комплекте к смартфонам Сяоми, Самсунг, Нокиа. Может к каким то ещё (другие не проверял).
Те что в магазинах продаются - лотерея. Если брать, только с возможностью вернуть обратно (чтобы не валялись, если скорость зарядки не устроит).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 гру, 2022 00:19, всього редагувалось 1 раз.
UA написав: В Украине уже много лет стандарт напряжения 230 вольт.
Ага, 230 Ви коли останній раз напругу в розетці міряли? І до війни рідко таку доводилось бачити, а зараз "стабільно" 195-210В тримається. Виключення тільки там, де на лінії "висять" сонячні станції на 20-30кВт, там з квітня по вересень і 260 може бути запросто. Тому в мене ДБЖ тільки з подвійним перетворенням змінний струм/постійний/змінний. В таких моделях можна до речі встановити в налаштуваннях і 220 і 230В і ще багато чого.
adeges написав:Последние несколько дней я потратил изучая вопрос пауербанков, в основном в европе, откуда я их планирую привезти в Украину. Главный вывод - нет достаточно надежных брендов и моделей. Все что ниже 100 евро за 65+Вт 20+Ач - китайские ноунеймы с малым количеством отзывов и очень неопределенным будущим. Но и то, что брендовое по 100-150 евро имеет широкий спектр отзывов. Главная проблема - отсутствие надежности. Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.
В меньшей степени это касается 65Вт+ зарядок, но тут тоже нет никаких гарантий ни по бренду, ни по цене.
Гелевые аккумуляторы+инвертор, ну или bluetti, ecoflow (для богатых) наше всё.
варианты с самосборкой оборудования - это для продвинутых юзеров, а я просто чайник.
ЗЫ. bluetti и ecoflow c емкостью меньше 1кВтч - с поставкой в конце января. меня в этом плане блуети знатно кинул, кстати просто скотский сервис в целом пока. может хоть станция будет качественная, как пишут. в конце января. а там и лето недалеко )
и маленькие, функциональные банки (лептоп, телефон, модем) в добавку к станции - это просто удобно
Я встиг взяти блюетті в середині листопада, до знижок але прийшло відносно швидко. Поки не розчаровує
У меня газовая поверхность, я на ней только картошку жарю. Газ это неудобно. Э.плита наверное идет туда же (никогда не было). Все кроме чая варю в мультиварках. Оформил им место, облицевал его кварц-виниловым ламинатом. Варят бесшумно и почти без запаха. Не обляпывают пространство вокруг себя. А если и обляпают (не представляю как) кварц винилу будет пофиг. Включил и забыл.
Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.
У меня газовая поверхность, я на ней только картошку жарю. Газ это неудобно. Э.плита наверное идет туда же (никогда не было). Все кроме чая варю в мультиварках. Оформил им место, облицевал его кварц-виниловым ламинатом. Варят бесшумно и почти без запаха. Не обляпывают пространство вокруг себя. А если и обляпают (не представляю как) кварц винилу будет пофиг. Включил и забыл.
Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.
Да, что-то меня эта тема с водородом напрягает. Боюсь как бы не пошли прахом мои инвестиции в Тесла. Хотя с вероятностью 80% - это неизбежно.
vitaliian написав: Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.
Все мультиварки умеют жарить, просто не всегда этой программе соответствует отдельная кнопка. Ну и как бы это менее удобно из-за высоты бортов. А у Редмонда есть модели с поднимающимся до уровня краев мульти теном, на который ставится сковородка или обычный чайник.
To vitaliian За шнурки, тобто проводи для заряджання гаджетів. Для перевірки опору використовую Hidance A3 USB Tester. Йде з блютусом (та програмою для компа та телефона) та без нього. Тестує тип-С та мікро-ЮСБ. Напевне існують і інші моделі і для айфонівських шнурків також. Я натестував вже не один десяток і діапазон опору від 0,05 Ом до 1 Ом (Ома) багато про що каже. Втрати "по дорозі" можуть бути доволі суттєві. Особливо при заряджанні телефона від павера, в який Ви від сонця (наприклад теперішнього) по краплі набирали.