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Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 13 гру, 2022 16:35
Natt написав:
А у Редмонда есть модели
круто надо будет поискать , спс.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 17:14
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