круто надо будет поискать , спс.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 13 гру, 2022 16:35
Re: Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
Додано: Вів 13 гру, 2022 20:59
1. Это зависит от условий Вашего жилья.
а) Квартира с дымоходом(до Брежневских времён). Маленький котёл под ТБТ и разводка по квартире. В таком случае топить можно всем, что горит. Торф, пелеты, дрова, уголь,...
б) Квартира "в бетоне"(чешка) - здесь судьбу обмануть сложно. Из всех прелестей цивилизации доступны электричество в рамках 3х кВт(стандартный договор) и канализация. Скважина на дом и система непрерывной подачи воды. Некоторы ставят на балконах(верхних этажей) или лоджиях котёл под ТБТ, но там большой гемор под отвод дыма. Проще всего: чугунные батареи с теном 0,25 кВт не перегреваются батареи(КПД-100%), не горит проводка, устанавливаются на стационарные места, не отключают когда дома никого нет,... Эффект заметен на 3тьи сутки - квартира прогрета.(хотя обманывать не буду вынужден держать ещё один контур с мощным теном - большие падения напряжения, при температуре ниже -5 добирает мощность)
в) Утепление - все балконы закрытые, изнутри все стены утеплены + вагонка из смереки с полировкой. Окна двух камерные. Тепло держит сутки.
2. Частный дом.
Здесь от классической грубки на 5 колодцев - лучше не придумаешь.
а)Варианты с системой отопления - это котлы, как 2х контурный, хотя с моей практики самый удобный был "Саксагань" криворожский, его аналог делали где-то в Ростове и назывался "Дон". он и под твёрдое топливо и под газ(с бесперебойником) одновременно со вторым контуром подогрева питьевой воды(душ, ванна). Идеально работал на антраците.
В принципе есть масса вариантов самостоятельно установки всей системы под печной котёл.
б) Видел интересную систему подачи тёплого воздуха с уровня плинуса, по периметру дома, с выходом в каждой комнате - регулируемая решетка (принцип работает не вытяжки, а нагнетания, с одновременной теплоотдачей проводнику). Там, как теплообменник так и привод нагнетающий всё было "самопалом" в другом здании принцип много топливный на теплообменник, сегодня при использовании маломощного кулера - более, чем реально установить под бесперебойник и АКБ.
в) Не знаю, почему, но сильно не люблю чугунные угловые камины - хотя системы в доме на 400 кв.м. - работают замечательно - но там слишком дорогой "котёл делали" с медным теплообменником. На первом этаже топили камин, с виду декоративный - три этажа "в раю", правда с принудительной циркуляцией и запуском системы на танковом подогревателе от 72ки(сколько жрал солярки, как запитан, не знаю но сильно шумный, хотя за 10 минут разгоняет температуру на всю ), и только отплении.
Додано: Пон 02 січ, 2023 16:55
Чем дальше в лес, тем больше ГЭС
Додано: Пон 02 січ, 2023 17:02
Якщо правильно розрахувати статор і ротор + перетворювачі, то чому б і ні.
Але якось потужність як для такої малої самопальної конструкції фантастична, якщо свій будинок у ще й багатоповерхівку.
Додано: Пон 02 січ, 2023 17:05
Додано: Пон 02 січ, 2023 17:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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