Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками

Додано: Вів 13 гру, 2022 20:59

striped написав: Господа, а кто как готується к земле?

Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет? Господа, а кто как готується к земле?Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?

1. Это зависит от условий Вашего жилья.а) Квартира с дымоходом(до Брежневских времён). Маленький котёл под ТБТ и разводка по квартире. В таком случае топить можно всем, что горит. Торф, пелеты, дрова, уголь,...б) Квартира "в бетоне"(чешка) - здесь судьбу обмануть сложно. Из всех прелестей цивилизации доступны электричество в рамках 3х кВт(стандартный договор) и канализация. Скважина на дом и система непрерывной подачи воды. Некоторы ставят на балконах(верхних этажей) или лоджиях котёл под ТБТ, но там большой гемор под отвод дыма. Проще всего: чугунные батареи с теном 0,25 кВт не перегреваются батареи(КПД-100%), не горит проводка, устанавливаются на стационарные места, не отключают когда дома никого нет,... Эффект заметен на 3тьи сутки - квартира прогрета.(хотя обманывать не буду вынужден держать ещё один контур с мощным теном - большие падения напряжения, при температуре ниже -5 добирает мощность)в) Утепление - все балконы закрытые, изнутри все стены утеплены + вагонка из смереки с полировкой. Окна двух камерные. Тепло держит сутки.2. Частный дом.Здесь от классической грубки на 5 колодцев - лучше не придумаешь.а)Варианты с системой отопления - это котлы, как 2х контурный, хотя с моей практики самый удобный был "Саксагань" криворожский, его аналог делали где-то в Ростове и назывался "Дон". он и под твёрдое топливо и под газ(с бесперебойником) одновременно со вторым контуром подогрева питьевой воды(душ, ванна). Идеально работал на антраците.В принципе есть масса вариантов самостоятельно установки всей системы под печной котёл.б) Видел интересную систему подачи тёплого воздуха с уровня плинуса, по периметру дома, с выходом в каждой комнате - регулируемая решетка (принцип работает не вытяжки, а нагнетания, с одновременной теплоотдачей проводнику). Там, как теплообменник так и привод нагнетающий всё было "самопалом" в другом здании принцип много топливный на теплообменник, сегодня при использовании маломощного кулера - более, чем реально установить под бесперебойник и АКБ.в) Не знаю, почему, но сильно не люблю чугунные угловые камины - хотя системы в доме на 400 кв.м. - работают замечательно - но там слишком дорогой "котёл делали" с медным теплообменником. На первом этаже топили камин, с виду декоративный - три этажа "в раю", правда с принудительной циркуляцией и запуском системы на танковом подогревателе от 72ки(сколько жрал солярки, как запитан, не знаю но сильно шумный, хотя за 10 минут разгоняет температуру на всю ), и только отплении.