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Зима в умовах війни.
Ділимося лайфхаками

Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 16:35

Re: Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками

  Natt написав:А у Редмонда есть модели
круто надо будет поискать , спс.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 17:14

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 20:59

  striped написав:Господа, а кто как готується к земле?
Какой радиатор самый эффективный (потому что зима может быть и чуть холоднее чем инверторные кондиционеры)? И какие мысли чем обогреваться, когда все включат обогревы, а общедомовая проводка устанет?

1. Это зависит от условий Вашего жилья.

а) Квартира с дымоходом(до Брежневских времён). Маленький котёл под ТБТ и разводка по квартире. В таком случае топить можно всем, что горит. Торф, пелеты, дрова, уголь,...

б) Квартира "в бетоне"(чешка) - здесь судьбу обмануть сложно. Из всех прелестей цивилизации доступны электричество в рамках 3х кВт(стандартный договор) и канализация. Скважина на дом и система непрерывной подачи воды. Некоторы ставят на балконах(верхних этажей) или лоджиях котёл под ТБТ, но там большой гемор под отвод дыма. Проще всего: чугунные батареи с теном 0,25 кВт не перегреваются батареи(КПД-100%), не горит проводка, устанавливаются на стационарные места, не отключают когда дома никого нет,... Эффект заметен на 3тьи сутки - квартира прогрета.(хотя обманывать не буду вынужден держать ещё один контур с мощным теном - большие падения напряжения, при температуре ниже -5 добирает мощность)

в) Утепление - все балконы закрытые, изнутри все стены утеплены + вагонка из смереки с полировкой. Окна двух камерные. Тепло держит сутки.

2. Частный дом.
Здесь от классической грубки на 5 колодцев - лучше не придумаешь.

а)Варианты с системой отопления - это котлы, как 2х контурный, хотя с моей практики самый удобный был "Саксагань" криворожский, его аналог делали где-то в Ростове и назывался "Дон". он и под твёрдое топливо и под газ(с бесперебойником) одновременно со вторым контуром подогрева питьевой воды(душ, ванна). Идеально работал на антраците.
В принципе есть масса вариантов самостоятельно установки всей системы под печной котёл.

б) Видел интересную систему подачи тёплого воздуха с уровня плинуса, по периметру дома, с выходом в каждой комнате - регулируемая решетка (принцип работает не вытяжки, а нагнетания, с одновременной теплоотдачей проводнику). Там, как теплообменник так и привод нагнетающий всё было "самопалом" в другом здании принцип много топливный на теплообменник, сегодня при использовании маломощного кулера - более, чем реально установить под бесперебойник и АКБ.

в) Не знаю, почему, но сильно не люблю чугунные угловые камины - хотя системы в доме на 400 кв.м. - работают замечательно - но там слишком дорогой "котёл делали" с медным теплообменником. На первом этаже топили камин, с виду декоративный - три этажа "в раю", правда с принудительной циркуляцией и запуском системы на танковом подогревателе от 72ки(сколько жрал солярки, как запитан, не знаю но сильно шумный, хотя за 10 минут разгоняет температуру на всю ), и только отплении.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:55

Чем дальше в лес, тем больше ГЭС

​В Виннице мужик смастерил СОБСТВЕННУЮ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ, и с помощью неё запитал свой дом и часть соседней многоэтажки.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:02

  vitaliian написав:
​В Виннице мужик смастерил СОБСТВЕННУЮ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ, и с помощью неё запитал свой дом и часть соседней многоэтажки.

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Якщо правильно розрахувати статор і ротор + перетворювачі, то чому б і ні.
Але якось потужність як для такої малої самопальної конструкції фантастична, якщо свій будинок у ще й багатоповерхівку. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:05

  _Mykola_ написав:якось потужність як для такої малої самопальної конструкції фантастична, якщо свій будинок у ще й багатоповерхівку.
может автомобильный генератор потянет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  _Mykola_ написав:Але якось потужність як для такої малої самопальної конструкції фантастична, якщо свій будинок у ще й багатоповерхівку.

Там начебто мова йшла про освітлення та підзарядити гаджети. Без потужних споживачів.
Hotab
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